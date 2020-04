Fede Finn til havefest i Holbæk

Græsset var forårsgrønt, himlen lyseblå og flagene røde og hvide, da Fede Finn og et par af hans Funny Boyz forleden spillede op til havefest på Plejecenter Stenhusbakken i Holbæk. Alt var, som det skulle være, da hitmager og bassist Lennart Johannessen, Holbæk, sangeren Judy Glosted og guitaristen Torben Eilertsen muntrede beboerne på centeret op i en tid, der er så voldsomt præget af corona-pandemien.

De tre var på besøg på Stenhusbakken en halv times tid. Bilen var placeret bag et havn ind til haven, og et halvt hundrede beboere og medarbejdere lyttede og rockede med, da Fede Finn & Funny Boyz spillede seks sange, de fleste skrevet af Lennart Johannessen, men også med et Kim Lasen-nummer.