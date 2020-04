Fede Finn besøger 50 plejehjem

Det er meget specielle tider for alle. Det gælder også for Fede Finn, hitmageren fra Holbæk, der i virkeligheden hedder Lennart Johannessen og bor i Ahlgade. Fede Finn og hans Funny Boyz har i årevis spillet til arrangementer i store haller og optrådt på tv. Fra nu og frem til midt i april er Fede Finn og to fra bandet på turné rundt på de sjællandske plejehjem. De skal spille 50 forskellige steder.