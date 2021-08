Favoritter på rosenfestival

- Vi skal selv på rosenmesse lige før Rosenfestivalen og vi har på forhånd købt alle udstillingsroserne, som præsenteres af messens gartnere, for vi ved at de kun har deres bedste roser med på messen. Det gør det nemt for os at sikre, at vores kunder hjemme i Audebo får masser af smukke roser at kigge på - og bedømme, siger Gunnar Nielsen fra Audebo Havecenter, der ligger på Nykøbingvej 96 i Audebo.