Martin Bremer i Farvebørsens nye lokaler. - Her er genialt, for lokalet passer perfekt til behovet, siger han om farvehandelens nye lokaler. Fotos: Elisa Hauerbach

Farvebørsen har fået ny adresse

Vigtigt med god rådgivning Han fortæller, at nedlukningen selvfølgelig ikke var sjov, men at der nu er støt stigning i ordretilgangen.

- Min og kundernes fordel er, at jeg er malermester og har været i branchen siden 2002. Derfor kan jeg rådgive om, hvad der bør beregnes af materialer til et givent projekt. Især de private kunder sætter pris på at jeg hjælper dem, når de skal beslutte sig for hvad de skal købe - og erhvervskunderne ved, jeg har fuldstændigt styr på branchens udbud, tilføjer han.