Fars Legestue holder åbent hver tirsdag klokken 11-13. PR-foto

Fars Legestue er nu åben

Holbæk - 11. august 2021 kl. 19:00 Kontakt redaktionen

Legestue. Legestue for fædre og børn.

Fars Legestue er navnet på en ny aktivitet i Holbæk. Et sted, hvor fædre med børn i alderen 0-5 år kan komme og være aktive sammen med deres børn og snakke med andre fædre.

Legestuen holder åbent hver tirsdag i et par timer midt på dagen.

Fars Legestue er et samarbejde mellem Holbæk Bibliotekerne, sundhedsplejen i Holbæk Kommune, Mødrehjælpen, Home-Start familiekontakt og Forum for Mænds Sundhed som et led i projektet Far for Livet.

Legestuens værter er frivillige fra Mødrehjælpen og Home-Start og senere også sundhedsplejen.

- Dejligt Holbæk vil være med til at skabe gode rammer for fædre og børn, siger sekretariatschef i Forum for Mænds Sundhed, Mie Møller Nielsen og fortsætter:

Øremærket barsel til fædre træder i kraft her i Danmark senest næst år. Derfor vil man kunne se flere fædre, der vælger at tage barsel og dermed være endnu mere sammen med deres børn. Folkene bag Fars Legestue i Holbæk vil med legestuen gerne bakke op om, at far og barn får en god relation helt fra begyndelsen af barnets første leveår. Og det er godt i tråd med det arbejde, kommunens sundhedspleje i forvejen arbejder med.

- Vi glæder os til at byde fædre og deres børn velkommen i legestuen og håber, den vil vokse, så mange fædre får gavn af den, lyder det fra Holbæk Sundhedsplejes såkaldte far-ambassadører.

På Holbæk Bibliotek glæder de sig over at være et sted, hvor børn og deres fædre vil komme og hygge sig og lege under fædrenes barsel, fortæller børnebibliotekar og tovholder for Fars Legestue Holbæk, Amalie Worch.