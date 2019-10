Se billedserie I snart fire år har »Arwen« ligget ved Krags Brygge i Holbæk, og selv om mange gennem årene har ønsket den fjernet, ser det nu ud til, at den bliver liggende i en ukendt periode endnu. Foto: Per Christensen

Farce om gammelt skib fortsætter

Holbæk - 24. oktober 2019 kl. 05:51 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Så vidt vides har ikke mindst mange beboere på havnefronten i Holbæk glædet sig til, at det stærkt ramponerede skib »Arwen« ville forsvinde fra kajen ved Krags Brygge i Holbæk.

I juni var meldingen, at det ville ske omkring månedsskiftet september-oktober. Det blå-hvide skib ligger der dog endnu - og det kommer det tilsyneladende til at gøre nogen tid endnu. Det viser sig, at en handel med skibet er gået i hårdknude og derfor ikke er gennemført.

Det var "ganske vist" I maj i år skrev Nordvestnyt, at »Efter flere kuldsejlede handler er det nu ganske vist, at det tidligere passagerskib »Arwen« er solgt«.

Man kunne måske tro, at vendingen »ganske vist« betyder, at noget er helt sikkert. Men ifølge en tidligere besvarelse fra Dansk Sprognævn, så vil den, der bruger udtrykket, »i reglen udtrykke et vist forbehold over for noget, der lige er udtrykt«.

Det må have været meningen i artiklen fra maj. For det viser sig, at handlen alligevel ikke er gennemført.

Mangler cirka halvdelen af beløbet Det er Henning Nyhuus, Kastrup, der forsøger at få afhændet skibet.

- Køberen mangler stadig at betale cirka halvdelen af beløbet. I slutsedlen var der en deadline grundlovsdag, og han er blev rykket adskillige gange. Nu må jeg bekoste en advokat for enten at lade sagen gå til inkasso eller at få ophævet handlen, fortæller Henning Nyhuus.

Han har haft skibet liggende i havnen i knap fire år, og hans oprindelige tanke var, at han ville sætte den i stand. På grund af alder er han ikke i stand til at løfte opgaven, og skibet er i længere tid forsøgt solgt.

Et par tusind kroner i månedlig leje I mellemtiden har Henning Nyhuus hver måned betalt leje for havnepladsen.

- Det er lidt over et par tusind kroner om måneden. Og det er en næsten tilsvarende størrelsesorden for forsikringen, fortæller Henning Nyhuus.

Han har kontakt til en anden, som er interesseret i at overtage skibet, og som virker »seriøs og solid«.

Nordvestnyt har talt med køberen i handlen, der alligevel ikke er gennemført. Ligesom tidligere ønsker han ikke at stå frem med navn. Hans forklaring er, at han ikke vil overtage skibet, fordi der er problemer med registreringspapirerne.

Det glippede i juni I slutningen af juni var alt ellers klar til, at »Arwen« skulle bugseres til Gilleleje. Det glippede, fordi havnen ikke ville have skibet liggende i sommerperioden.

Havnemester i Holbæk, Lars W. Hansen, har længe ønsket skibet fjernet.

- Henning Nyhuus har hver måned betalt leje. Men vi skal videre, for hvis skibet ikke kommer væk, kræver det i hvert fald én, der vil ofre tid og en frygtelig masse penge på det, så det kommer til at passe ind i havnens miljø, siger Lars W. Hansen.

