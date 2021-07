Det glæder beboerforeningen, at kommunen har afsat penge til en længe ønsket vedligeholdelse af stien rundt om Maglesø. Modsat ærgrer det beboerforeningen, at den gamle sognefogedgård over for kirken stadig ligger og forfalder mere og mere. Nu håber lokalområdet på hjælp fra statens nedrivnngspulje. Foto: Per Christensen

Farbar sti er godt, farlig ruin er skidt

Holbæk - 04. juli 2021 kl. 07:31 Af Margit Pedersen Kontakt redaktionen

Der er penge i en pulje til nedrivning af faldefærdige ejendomme, og det giver håb om, at den gamle sognefogedgård over for kirken endelig kan fjernes. Den har stået tom i mange år, og de sidste syv år har Kvanløse Sogns Beboerforening arbejdet på at få den fjernet, men ting tager tid.

Nu ser beboerforeningen en mulighed i nedrivnngspuljen i finansloven for 2021.

Der er moralsk opbakning til opgaven fra indenrigs- og boligminister Kåre Dybvad Bek (S), som sammen med Holbæks borgmester Christina Krzyrosiak Hansen (S) var inviteret af beborerforeningen til med egne øjne at se problembygningen.

- Det er en udfordring, der skal lykkes. Vi har længe sagt, at gården er til fare for andre, og det vil forskønne byen, når den rives ned, understreger Jens E. Jørgensen, formand for Kvanløse Sogns Beboerforening.

133 husstande er medlem af beboerforeningen, der har stor opbakning fra lokalområdet.

Foreningen arbejder på andre projekter som forskønnelsen af Tingstedet, fortove og cykel-gangsti fra skolen til Tjørnedevej.

Der arbejdes også videre med hastighedsbegrænsning på Havemarken, hvor der i første omgang er givet afslag. Men beboerforeningen giver ikke op, det samme gælder at få en.

Det har i 2020 og i år været repræsentanter fra Vejdirektoratet for at se på forhold i området, og her blev de præsenteret for ønsket om at få borde, bænke og affaldsbeholdere tilbage på p-pladsen ved Ringstedvej 259, for den er meget brugt.

Et ønske er opfyldt, Holbæk Kommune har afsat en million kroner til vedligeholdelse af stien rundt om Maglesø.

Når der er grund til at kippe med flaget, gør de det i Kvanløse med flagallé på hellig- og mærkedage.

Det er med til at styrke fællesskabet, mener Jens E. Jørgensen, der også glæder sig over, at borgerne har taget anlægget med petanquebanen til sig.

På den årlige og coronaforsinkede generalforsamling fik knap 40 fremmødte en redegørelse over aktiviteter, der nåede at blive gennemført før nedlukningen på grund af coronavirus. Flere af de aflyste arrangementer prøver foreningen at få gennemført i år. Og der er penge til aktiviteter, overskuddet i 2020 blev 11.077 kroner.

På generalforsamlingen blev Jens E. Jørgensen genvalgt, men bebudede, at det er hans sidste periode. Også Stig Andersen blev genvalgt til bestyrelsen for 2 år. Sara Paarup blev genvalgt og Kristina Agerbæk nyvalgt som suppleanter.