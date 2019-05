Se billedserie Den lille ø Rønnen ud for Hørby på Tuse Næs rummer ét sommerhus, der består af i alt tre mindre træbygninger. De har stået der siden 1953, men nu vil myndighederne have revet dem ned.Foto: Agner Ahm Foto: Agner Ahm

Far til fire vandt sin egen ø: Nu er den endt i retten

Holbæk - 22. maj 2019

Der hersker ingen tvivl om, at de i alt cirka 65 kvadratmeter stuehus, gæstehus og værksted på øen Rønnen i Holbæk Fjord ud for Hørby er bygget i strid med strandbeskyttelseslinjen.

Alligevel har sommerhuset fået lov til at ligge der siden 1953, indtil de nuværende ejere af Rønnen for et par år siden fik besked på at rive bygningerne ned, fordi de ligger inden for den gamle strandbeskyttelseslinje på 100 meter.

Det var Miljø- og Fødevareklagenævnet, der i 2017 stadfæstede Naturstyrelsens (i dag Kystdirektoratet) afgørelse fra 2015 om ikke længere at give dispensation til bebyggelse på den lille ø mellem Hørby og Holbæk.

Men den afgørelse vil Bjarne Quistgaard og Per Quistgaard Klerke, der ejer Rønnen og sommerhuset, ikke uden videre bøje sig for.

De har derfor indbragt den for Civilretten i Holbæk, hvor de tirsdag argumenterede for, at retten ikke blot skal give dispensation fra naturbeskyttelseslovens strandbeskyttelseslinje.

De vil ifølge Nordvestnyt også have dispensationen gjort tidsubegrænset, hvor den hidtil har været givet for 20 år ad gangen og altså ikke blev forlænget, da den udløb ved udgangen af 2015.

Historien begyndte ellers anderledes eventyrligt, da en mand ved navn Georg Jensen i 1954 vandt en konkurrence i dagbladet Politiken.

I en tid, hvor tegneserien Far til Fire netop var kommet op på det store lærred, deltog chauffør Jensen fra arbejderkvarteret Nørrebro i konkurrencen, hvor man kunne vinde sin egen ø med tilhørende sommerhus, der var blevet bygget året forinden, på øen Rønnen i Holbæk Fjord.

- Det må have været ligesom paradis for dem at komme ud på den ø, når de til daglig boede på Nørrebro, sagde Per Quistgaard Klerke, da han tirsdag afgav forklaring i civilretten i den retssag, som han har anlagt sammen med sin onkel, Bjarne Quistgaard, for at få lov til at beholde sommerhuset på Rønnen.

Georg Jensen var Bjarne Quistgaards far og Per Quistgaard Klerkes morfar. De to efterkommere kæmper nu for, at også deres efterkommere fortsat kan have glæde af det lille sommerhus på Rønnen.

- Det er voksne tipoldebørn af Georg Jensen, der nu skal til at være brugere af øen. Jeg har selv været der alle somre, og Rønnen er blevet en del af vores families dna. Men vi er også blevet en del af øens dna, og vi har været med til at præge dens dyreliv på en positiv måde, lød det fra Per Quistgaard Klerke, der var et halvt år gammel, da morfaren vandt øen.

Dengang var sommerhuset blevet bygget i strid med den daværende 100 meters strandbeskyttelseslinje, men senere fik familien dispensation til at beholde huset. I 1975 gav Fredningsnævnet 20 års dispensation, og den blev i 1995 forlænget i yderligere 20 år af Vestsjællands Amt.

Men da familien Quistgaard i 2015 på ny søgte om dispensation, sagde myndighederne stop og forlangte, at alle bygninger på Rønnen blev revet ned inden udgangen af 2015.

Det er endnu ikke sket, da sagen nu skal afgøres i retten.

Når Per Quistgaard Klerke, tidligere Tølløse, nu Ærø, mener, at hans familie har haft en positiv indvirkning på Rønnen dyreliv, sigter han til, at der er en større koloni med flere hundrede par stormmåger - den eneste i Isefjorden.

Biologer følger bestanden, og Rønnen har siden 1990 været klassificeret som en holm af national betydning.

- Jeg vil mene, at det skyldes, at vi er på øen, fordi vi er med til at holde for eksempel sølvmågen væk. Den er kendt for at prikke hul i alle de æg, den kan komme i nærheden af, og spise indholdet. Derfor er vi med vores tilstedeværelse med til at favorisere stormmågen, pointerede Per Quistgaard Klerke i retten tirsdag.

Han nævnte også, at Rønnen fra tid til anden har været udsat for angreb fra rotter, ligesom der også kan være både mår og ræv på jagt efter fugle og fugleæg. Men de dyr forsvinder, når der er mennesker på øen.

Familien Quistgaard mener derfor, at netop deres sommerhus er et særligt tilfælde, som kan give dispensation. Den vurdering var myndighederne enige i både i 1975 og i 1995.

Men i 2017 slog myndighederne altså ind på en anden vej, og anlagde en væsentligt mere restriktiv fortolkning.

Stridens kerne mellem de to sagsøgere og myndighederne er da også, om sommerhuset udgør et såkaldt »særligt tilfælde«, som åbner for dispensation fra strandbeskyttelseslinjen.

Advokat Camilla Skadborg fra Kammeradvokaten, der repræsenterer klagenævnet i retssagen, argumenterede for, at også retten skal afvise at give dispensation.

- Der er ikke belæg for at påstå, at mågekolonien har bedre vilkår, fordi der er mennesker på øen. Og der skal anlægges en meget restriktiv vurdering, når det gælder dispensation fra strandbeskyttelseslinjen, sagde Camilla Skadborg.

Der afsiges dom i sagen 18. juni, skriver dagbladet Nordvestnyt onsdag.