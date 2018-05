En domsmandsret ved Retten i Holbæk frikendte tirsdag en 37-årig far for vold mod sin to-årige søn i slutningen af november på en adresse i Holbæk Kommune. Foto: Mie Neel

Far frikendt for vold mod lille søn

Holbæk - 16. maj 2018

Anklageren havde lagt op til tre-fire måneders fængsel, men en 37-årig mand fra Holbæk Kommune slap med 50 dages betinget fængsel og 60 timers samfundstjeneste, da Retten i Holbæk tirsdag frikendte ham for vold mod hans egen søn på to år i slutningen af november sidste år.

Manden har nægtet sig skyldig i tiltalen for at have slået sønnen flere gange i ansigtet og på kroppen.

Og en enig domsmandsret fandt, at usikkerheden om, hvordan den lille dreng havde fået blandt andet adskillige blå og røde mærker og enkelte hudafskrabninger, som en retsmediciner har dokumenteret, var for stor til at dømme manden.

Derfor blev han frifundet.

Når den 37-årige så alligevel fik en betinget fængselsstraf, skyldes det, at retten omvendt fandt det bevist, at manden i begyndelsen af januar i år, cirka halvanden måned efter den påståede voldsepisode, havde fremsat trusler på livet mod den medarbejder i Holbæk Kommune, som havde anmeldt vold mod drengen.

Også dette forhold benægtede den 37-årige, men han valgte dog at modtage dommen.

Baggrunden for sagen er, at personalet i den to-årige drengs pasningstilbud i Holbæk Kommune på grund af nogle usædvanlige plamager forskellige steder på drengen fik mistanke om, at han kunne have været udsat for vold.

Det var om morgenen tirsdag den 28. november, hvor drengen blev afleveret i fællesskab af faren og moren. De to er fraskilt, men boede ganske tæt på hinanden.

Bekymringen fik pasningstilbuddet og ledelsen i det pågældende dagtilbudsdistrikt til at involvere de sociale myndigheder i Holbæk Kommune, ligesom politiet blev involveret.

Drengen blev samme dag undersøgt af en læge på Holbæk Sygehus, og på grund af sagens alvor blev også en retsmediciner bedt om at undersøge den to-årige.

Anklagerfuldmægtig Hen- rik Smedegaard fremlagde retsmedicinerens erklæring, der beskriver 16 forskellige læsioner i både ansigtet og på kroppen, som kunne være forårsaget af vold.

Det var den erklæring, der førte til, at politiet rejste tiltale mod drengens far.

Anklagemyndighedens påstand var, at den to-årige blev udsat for vold af faren på et tidspunkt i løbet af formiddagen dagen før, altså om mandagen.

Den dag var faren i nogle timer alene med sine to børn, den to-årige og en fire-årig storebror, på morens bopæl. Hun skulle et ærinde, og den 37-årige holdt i mellemtiden øje med de to børn.

I retten forklarede den tiltalte selv, at han havde feber den dag. Han hvilede sig på en sofa i stueetagen, da han pludselig hørte et bump fra førstesalen.

- Han (den to-årige, red.) var faldet ned fra bordet og havde slået sig. Han var ked af det, og jeg kunne ikke trøste ham, sagde den 37-årige og tilføjede, at han derefter bad moren om at komme hjem.

Hun var indkaldt som vidne og forklarede, at hun havde en fornemmelse af, at der var sket noget med den lille dreng, men faren afviste at tale om det.

Han havde dog både sagt noget om, at børnene havde leget lidt voldsomt, og at drengen havde været uartig.

Ved afleveringen næste morgen havde han forklaret personalet, at drengens mærker skyldtes, at han selv havde slået sit hoved ind i sin tremmeseng.

Tilbage stod retsmedicinerens erklæring om drengens skader, men domsmandsretten mente ikke, at den - på trods af de for en to-årig dreng usædvanlige skader - i sig selv var tilstrækkelig til at dømme manden, når der i øvrigt herskede tvivl om, hvad der var sket den pågældende formiddag.

Anklagemyndigheden har to uger til at beslutte, om man vil anke sagen.

