Lene og Mette Storkfelt har siden 1994 drevet Storkfelt Bog & Idé. Beslutningen om at sælge traf de i fællesskab, inden Mette Storkfelt i 2019 døde efter længere tids sygdom. Deres mål var at sikre boghandelen, og det er lykkedes. R&S Madsen ApS har købt og driver den videre.

Familieejet boghandel skifter ejer

Efter 70 år i familien Storkfelts hænder skifter Bog & Idé på Ahlgade ejer. Den overtages 1. oktober af R&S Madsen ApS, som har Bog & Idé i Smedelundsgade. Rasmus Holmen Madsen og hans far Sven Holmen Madsen ejer anpartsselskabet. Han understreger, at Holbæk har plads til begge butikker. - Vi er ydmyge og glade over at få lov til at købe Storkfelt Bog & Ide, hvor min far tilbage i 1969 blev udlært. Det er en hæderkronet og veldrevet boghandel, og navnet beholder vi, fastslår Rasmus Madsen, Vig.

Profilerne på de to butikker bliver anderledes. Planen er at være boghandel mest for voksne i Ahlgade med fokus på et bredere udvalg af voksenlitteratur sammen med klassiske boghandel-artikler som papirvarer og skriveartikler. - Butikken i Smedelundsgade vil rette sig mod familier med børnelitteratur og fokus på leg og læring. I forvejen har vi her et stort udvalg i spil, skoletasker og penalhuse, forklarer Rasmus Madsen. I Smedelundsgade er Legekæden en del af butikken, og legetøjet har allerede fået 50 kvadratmeter ekstra.

Der har været boghandel i Ahlgade 31 siden 1853. Mette Storkfelts farfar overtog den i 1950. Da han døde overtog hendes far og mor, Palle og Inge Storkfelt butikken, og i 1994 blev det søstrene Mette og Lene Storkfelts tur.

- Vi har talt om det længe, for ingen af vores børn er gået boghandlervejen. Det har været en svær beslutning, som Mette og jeg tog, efter hun blev alvorligt syg, og det blev klart, at hun ikke ville vende tilbage til butikken, siger Lene Storkfelt.

De to søstre har været glade for at drive en god og sund butik i mange år.

- Vi har loyale og kompetente medarbejdere, der altid har givet vores gode og trofaste kunder en høj service, som er vores varemærke, understreger hun.

Målet var at sikre, der fortsat er boghandel i Ahlgade 31. Det er lykkedes.

- Boghandelen var vores fælles projekt, og det var også en fælles beslutning for cirka et år siden om at sælge, forklarer Lene Storkfelt.

Mette Storkfelt døde sidst i august 2019, og siden har Lene Storkfelt alene drevet butikken.

- Der har været meget arbejde uden det samme overskud, som da Mette og jeg var sammen om det. Vi når lige at få 70-års dagen med, og det er vemodigt. Men jeg er afklaret og klar til at bruge tid på noget af det, jeg har forsømt, bemærker Lene Storkfelt.