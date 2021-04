En af de sigtede i terrorsagen ankommer mandag morgen til Retten i Holbæk. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Foto: Rune Øgendahl/Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scan

Familie mistænkt for bombe-planer bliver bag tremmer

Holbæk - 19. april 2021 kl. 11:05 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen

Syv personer, der er sigtet i terrorsagen med udspring i Holbæk, har mandag formiddag fået forlænget deres varetægtsfængsling frem til den 11. maj.

Det har en dommer ved Retten i Holbæk afgjort efter et retsmøde, der trods protester fra samtlige tilstedeværende forsvarere og journalister blev holdt for lukkede døre.

Det er derfor uvist, hvilket materiale anklagemyndigheden denne gang har lagt frem i retten for at overbevise dommer Peter Ahleson om, at der fortsat er begrundet mistanke om, at de syv kan være skyldige i de alvorlige sigtelser.

Mistanken og sigtelsen går på, at to brødre på 33 og 36 år med tilknytning til Holbæk skal have forsøgt at planlægge en eller flere terrorhandlinger i Danmark eller Tyskland, hvor der, efter anklagemyndighedens opfattelse, skulle bruges blandt andet skydevåben og en eller flere bomber.

De fem andre, der alle er i familie med de to hovedmistænkte brødre, er sigtet for medvirken til de påståede terrorplaner.

Alle syv nægter sig skyldige.

Forsvarer: Skudt over mål Ved mandagens retsmøde var kun fem af de syv sigtede til stede. Den 33-årige hovedsigtede samt en 30-årig kvinde var på forhånd gået med til en frivillig forlængelse af varetægtsfængslingen.

Terrorparagraffen Alle 13 fængslede er i forskelligt omfang sigtet efter straffelovens paragraf 114, stk. 1 - ofte omtalt som terrorparagraffen. Den lyder således:

»For terrorisme straffes med fængsel indtil på livstid den, som med forsæt til at skræmme en befolkning i alvorlig grad eller uretmæssigt at tvinge danske eller udenlandske offentlige myndigheder eller en international organisation til at foretage eller undlade at foretage en handling eller at destabilisere eller ødelægge et lands eller en international organisations grundlæggende politiske, forfatningsmæssige, økonomiske eller samfundsmæssige strukturer begår en eller flere af de følgende handlinger, når handlingen i kraft af sin karakter eller den sammenhæng, hvori den begås, kan tilføje et land eller en international organisation alvorlig skade …«.

Herefter oplister straffeloven en række strafbare handlinger, som kan falde ind under terrorbestemmelsen.

Alle 13 i den aktuelle sag er således sigtet for forsøg på eller medvirken til forsøg på at begå drab (§ 114, stk. 1, nr. 1) samt for overtrædelse af lovgivningen om våben og eksplosivstoffer under særligt skærpende omstændigheder (§ 114, stk. 1, nr. 6).

To brødre på 33 og 36 år med tilknytning til Holbæk er sigtet for forsøg på terrorisme efter de nævnte bestemmelser. Fem af deres familiemedlemmer er sigtet for medvirken til de påståede planer. Alle syv i denne gren af sagen, »Holbæk«-delen, nægter sig skyldige.

I sagens anden gren, »Gentofte«-delen, er seks personer sigtet for medvirken til de syv andres påståede forsøg og medvirken til forsøg på at begå terror. Også disse seks nægter sig skyldige. Forsvarerne for alle de sigtede, der var til stede i retten mandag, protesterede, da specialanklager John Catre Nielsen bad om, at retsmødet blev holdt for lukkede døre med henvisning til »sagens omfang og karakter« med i alt 13 sigtede, de fund, der er gjort på forskellige adresser, samt de internationale tråde til Tyskland og Sverige.

Ifølge John Catre Nielsen ville der under retsmødet komme oplysninger frem, som politiet og anklagemyndigheden ikke ønsker skal komme til offentlighedens kendskab.

Advokat Ole Schmidt, der er forsvarer for den 36-årige sigtede mand, har flere gange tidligere protesteret over dørlukning, og det gjorde han igen mandag.

- Denne sag trænger til, at offentligheden får kendskab til den, så det ikke overdramatiseres, sagde Ole Schmidt.

Han henviste til, at tidligere operativ chef i Politiets Efterretningstjeneste, Frank Jensen, på baggrund af sigtelserne i sagen i dagbladet B.T. er citeret for at sige, at »der tegner sig et billede af, at de har været fuldstændig klar til at begå et terrorangreb. Det er der ingen tvivl om.«

- Den kommentar er skudt langt over målet, sagde Ole Schmidt og fik opbakning til sin protest fra de øvrige fire forsvarere.

Ikke desto mindre valgte dommer Peter Ahleson at lukke dørene for offentligheden. Han henviste blandt andet til, at Østre Landsret 19. marts sagde god for Retten i Holbæks beslutning om at lukke dørene ved to forudgående retsmøder i sagen.

- Jeg mener, at det samme grundlag fortsat er til stede, lød dommerens begrundelse for dørlukningen.

Artiklen opdateres ...

