Her til og ikke længere. Familien Svarre i Holbæk har holdt sig hjemme, siden de første symptomer på covid-19 meldte sig den 11. marts. Familien har siden opdelt huset i en unge-afdeling uden smitte og en forældreafdeling med smitte og rigidt overholdt alle råd om hygiejene og rengøring for ikke at smitte sønnen Sune, der har et svagt immunforsvar.

Familie lever med uvelkommen gæst

Covid-19 har i over to uger været en ubuden og uvelkommen gæst hos familien Svarre i Holbæk. Familien har lært at navigere med coronavirus og fra start konsekvent håndhævet alle anbefalinger for ikke at smitte sønnen Sune.

Forældrene blev syge og testet, fordi sønnen Sune har et svagt immunforsvar.

Testen var positiv, men de er aldrig blevet spurgt til, hvor smitten kunne komme fra.