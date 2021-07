Se billedserie Det kunne ligne en familie på en hyggelig campingferie, men familien Sanderhage Båth er på arbejde. Det var dog på en ø-campingferie, ideen om selv at eje og drive en campingplads opstod. Foto: Per Christensen

Familie fik mere familieliv med lange arbejdsdage

Holbæk - 29. juli 2021 kl. 17:57 Af Margit Pedersen Kontakt redaktionen

Arbejdsdagen er på 24 timer - hver dag hele sommeren. Alligevel er smilene store. Familien Sanderhage Båth har ikke fortrudt, at de rykkede teltpælene op og flyttede fra Esrum til et liv som ejer af og værtspar på Orø Strandcamping fra den 25. marts.

Mor, far, to, snart tre børn, føler sig godt modtaget og er lynhurtigt faldet til. For nok er arbejdsdagen lang, men de bestemmer selv over dagen og har fået opfyldt ønsket om at være mere sammen som familie.

- Vi arbejdede også meget før, men da var hverdagen meget opdelt. Vi havde begge travle job og arbejdede også i weekenden. Det her er den perfekte kombination med frihed til at hente børnene tidligt i børnehave og skole. De har hele tiden en af os hjemme, og vi kan tage en fridag sammen. Vi ser hinanden som par og familie meget mere, understreger Sofie Sanderhage Båth.

Hun er Orø Strandcampings daglige ansigt - i sommerferien sammen med børnene Vilma og Harald.

Fast job giver sikkerhed Mikael Sanderhage Båth sørger for den sikre, faste indtjening og dermed økonomiske frihed. Han beholder sit job som restaurationschef og chefsommelier på restaurant Geranium i København. I fritiden er han så med til at passe pladsen og servicere gæsterne, det kan godt fungere, siger Mikael Sanderhage Båth

Han mener ikke, der er stor forskel på at være chef på en Michelin-restaurant og drive en ø-campingplads. Begge steder handler det om at leve op til gæsternes forventninger og hele tiden være lidt foran og opfylde ønsker, som gæsterne ikke selv har set, de har brug for.

- Jeg er uddannet tjener og har arbejdet på Helenekilde Badehotel som receptions- og bookingmanager. Vi har begge erfaring med at yde service og aflæse mennesker. Vores mål er at bidrage med det ekstra ud over at være søde, rare og sørge for, toiletterne virker, fastslår Sofie Sanderhage Båth.

Et lejrliv med luksus Efter fire måneder er meget blevet hverdag og rutine, men overraskelser og udfordringer dukker hele tiden op. De er midt i en læringsproces, og fejltagelser kan ikke undgås.

- Mange regler skal overholdes. Det er bureaukratisk, men vi forsøger at se muligheder. Vi kan for eksempel ikke udvide pladsen på grund af strandbeskyttelseslinjen. I stedet sætter vi ikke-permanente kanvastelte op og indretter dem lidt luksuriøst, og vi sætter pallebænke op med bålplads og udsigt til vandet, forklarer Sofie Sanderhage Båth.

Pladsen har 77 enheder til campingvogne og store og små telte, ni A-hytter, otte tøndehytter og to hobbithytter plus seks kanvastelte.

Målet er ikke at gå efter de mange stjerner, men have fokus på naturen, god mad, bæredygtighed og at kombinere campinglivet med lidt luksus.

Satser på ø-samarbejde Den tidligere ejer var i gang med at give Orø Strandcamping et nyt image med nye hytter, restaurant og minifestival.

- Festival og store træf har vi valgt ikke at fortsætte med, da vi ikke har erfaring med så stort antal gæster. Restauranten har vi skruet lidt ned for i år, ikke på kvalitet, men på koncept. I skolesommerferien har vi selv lavet mad. Derfor har menukortet været begrænset, men til næste sommer er det planen at skrue op for restauranten, forklarer Sofie Sanderhage Båth.

De planlægger arrangementer som pizzadag, helstegt pattegris, popop-restaurant og krebsegilde mindst en gang om måneden i højsæsonen og i lavsæsonen for eksempel halloween og fastelavn.

- Vi mærker efter, for her er allerede mange tilbud på Orø, og vi skal ikke udkonkurrere nogen. Tværtimod håber jeg, vi kan få flere samarbejder i stand, sådan som vi allerede har med Bings Orø. Vi har fra starten valgt at bruge lokale kræfter og lokale løsninger, hvis det er muligt, understreger parret.

Nye venner til børnene At rykke børn op med rode kræver store overvejelser, ligesom det også strejfede dem, at en graviditet og ny baby til september kunne udfordre. Men med god hjælp er det gået og vil gå, lyder det med overbevisning fra Sofie Sanderhage Båth.

Spørger man børnene Vilma og Harald, peger de på hoppepude, muligheden for at få is dagen lang, at samle biller til et mikrozoo og mange nye venner og legekammerater. Det er også rart at have far eller mor i nærheden.

Så hvad er der ikke at kunne lide ved ø- og campinglivet, når også kontakten til de gamle venner og legekammerater i Esrum bevares? Far og mor har nemlig lovet at være chauffører.

Det startede med en ferie - Vi var på ø-campingferie sidste sommer og så, hvordan Vilma og Harald trivedes. Og vi opdagede, hvor dejligt det var at have mere tid til hinanden og besluttede, at det ville vi gøre til en levevej. Det blev så Orø Strandcamping, der ligger tæt på vandet og har en overskuelig størrelse, bemærker Mikael Sanderhage Båth.