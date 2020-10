Fra venstre ses Nana Bønke Wegelby, August Bak Sommer Bønke, Michelle Bak Bønke, Olivia Bak Sommer Bønke, Laura Bønke Wegelby og Casper Bak Bønke. De vil i fællesskab og i samarbejde med julehjælp.dk sørge for, at flere kan få en god jul i Holbæk. Foto: Elisa Hauerbach

Send til din ven. X Artiklen: Familie arrangerer julehjælp Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Familie arrangerer julehjælp

Holbæk - 02. oktober 2020 kl. 07:22 Af Elisa Hauerbach Kontakt redaktionen

I år er det en hel familie, der har kastet sig ud i planlægningen og forberedelserne til at andre kan få en god jul i år.

- Vi har lagt os i selen for at kunne skabe et godt og festligt arrangement for de udvalgte familier, som bliver inviteret. Vi skaber rammerne, og det er »Julehjælpen«, der vælger vores gæster, for de kender familierne, fortæller Casper Bønke, der bor i Holbæk med sin familie.

Adspurgt om, hvorfor han og hans familie finder på at gå ind i en sag som denne, svarer han, at det er en fælles beslutning familien har taget og at forældrene blandt andet gerne vil give deres børn mulighed for at hjælpe andre til at få en god jul, men også at bemærke at det ikke er alle, der har de samme muligheder som de selv.

- Og, så har vi et stort ønske om at være med til at gøre en forskel, på den måde vi nu kan, nemlig ved at arrangere festen, der holdes på Hotel Sidesporet, og skaffe sponsorer, så den bliver god og glædelig på så mange måder, som muligt, tilføjer han.

Planen er, at der inviteres 15-25 familier til julehygge i tre-fire timer.

- Når man forlader arrangementet er det meningen, at hver familie får et juletræ og en pose med julemad, samt julegaver med hjem. Så vi starter julen godt, og giver den mulighed for at fortætte lige så godt, efterfølgende, slutter Casper Bønke, der er tovholder på arrangementet.

Han har allerede været ude og spørge aktører i det lokale erhvervsliv om de vil være med til at gøre dagen festlig for alle familierne.

- Jeg må indrømme, at jeg møder meget mere velvillighed, end jeg havde turdet håbe på, og det er jo dejligt. Vi får rigtig god opbakning fra blandt andet Holbæks handlende - og så er det jo ingen sag at stable sådan et arrangement på benene, slutter han.

Ud over ham selv, er det hans hustru, deres to børn og hans søster, der står sammen om at hjælpe andre til at få en god og velsignet jul.