Falck har testet over 1000 personer på én dag

Falck satte mandag rekord på corona-teststedet i Stadionhallen i Holbæk. Her nåede man at teste 1023 personer, inden man lukkede klokken 20.

Den første uge har mellem tre og fire procent af de testede fået at vide, at de har corona.

- For nogle kommer det meget overraskende. De har ikke selv mærket noget, og det er selvfølgelig ekstra ubehageligt at få at vide, at man har corona her lige op til jul, fortæller Sara Seidler.