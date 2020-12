Falck har i nogen tid haft et testcenter i Ringsted. På mandag åbner Falck et nyt teststed i Stadionhallen i Holbæk.

Artiklen: Falck åbner for corona-testcenter

Falck åbner for corona-testcenter

På mandag klokken 11 åbner Falck en corona-teststation i Stadionhallen i Holbæk. Her kan alle komme ind fra gaden og blive testet. Svaret på testen kommer efter et kvarter.

Falck driver i forvejen en tilsvarende teststation i Ringsted, og med de seneste dages stigende smittetal og ventetider på test har Falck været på udkig efter endnu et sted.

- Holbæk ligger godt, og kommunen har været ualmindeligt hurtig til at finde en løsning, konstaterer Jakob Wohlgemuth, som er regionsdirektør for Falck på Sjælland.

Falck henvendte sig torsdag ved 10-tiden til borgmester Christina Krzyrosiak Hansen (S), som to timer senere kunne byde på en løsning:

Løst på to timer

Frem til mandag klokken 11 skal Sara Seidler, som er operativ leder hos Falck i Holbæk, have stablet et testcenter på benene, som kan håndtere op til 1000 personer om dagen. Det meste mandskab har Falck allerede, men Sara Seidler har også slået jobannoncer op, blandt andet på de sociale medier.

- Vi mener, at de to metoder er på linje. Vi har testet tæt på 100.000 personer, og når vi kigger på procentdelen af smittede, ligger vores tal tæt op ad tallene fra det offentliges pode-test. Procentdelen varierer lidt fra landsdel til landsdel, men også her følger statens og vores tal det samme mønster, siger Jakob Wohlgemuth.