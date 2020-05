Jesper Hørlykke Jørgensen har flyttet sit firma Hørlykke El fra Mørkøv Kirkeby til Mørkøv Hovedgade 43 A. Foto: Elisa Hauerbach.

Fagmand vil give specialpriser i lokal-området

Holbæk - 13. maj 2020 kl. 21:16 Af Elisa Hauerbach Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For cirka fire måneder siden valgte den unge, autoriserede el-installatør, Jesper Hørlykke Jørgensen at flytte sin virksomhed fra Mørkøv Kirkeby til nye lokaler på Mørkøv Hovedgade 43 A. Han er nu klar til at tage fat på en ny epoke af sit liv som virksomhedsejer, og med ønsket om at blive den foretrukne, lokale el-installatør, har han valgt at have en - lavere - specialpris for el-arbejde udført i Mørkøv og omegn.

- Da jeg startede min virksomhed for nogle år siden, var hovedparten af mine opgaver i København, og jeg var alene om at løse dem. Men jeg var heldig at få nogle gode, faste samarbejdspartnere og fag-entrepriser, så nu har jeg to mand ansat. Det blev for småt at køre firmaet hjemmefra, og her har jeg både kontor, lagerplads og mulighed for at opbygge en mindre udstilling med varmepumper, der er en af firmaets hovedopgaver, fortæller han.

Hørlykke-El har dermed skiftet adresse, men det er stadig i samme område, hvor indehaveren bor.

- Jeg synes altså, at det lokale arbejde giver mening, for det gør det nemmere at servicere de lokale, hvis der pludseligt opstår et problem, og de har brug for hurtig hjælp, siger han.

Jesper Hørlykke bruger både tid på almindeligt el-installatørarbejde, men han tager også ud til private hjem og analyserer strømforbruget hos kunder der ønsker sig en mindre el-regning.

- I løbet af besøget, der varer mellem en og tre timer, gennemgår jeg - sammen med kunden, hvor på ejendommen de skjulte syndere er, og så laver jeg et forslag til hvordan det kan ændres. Det drejer sig ofte om varmegenvindingsanlæg, brugsvandscirkulationen og elementer indenfor opvarmning, eksempelvis el-radiatorer eller gamle oliefyr. Jesper Hørlykke Jørgensen fortæller, at det for nogle betyder en besparelse på tyve kroner om dagen - og så kan man ellers doble op, hvad det betyder årligt, slutter han.