I 42 år - med et par små afstikkere - har Børge Leth haft sin daglige gang på EUC Nordvestsjælland i Holbæk. Nu går han på pension. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Faglærer går på pension efter 42 år på EUC Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Faglærer går på pension efter 42 år på EUC

Holbæk - 07. juni 2020 kl. 14:04 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tilbage i 1978 satte Børge Leth for første gang sine fødder i el-afdelingen på EUC Nordvestsjælland. Dengang blev han ansat som timelærer.

Siden har han tilbragt utallige timer på skolen i Holbæk, men nu er det slut. For efter 42 år som el-faglærer på selvsamme skole, går han på pension.

- Jeg har jo holdt både 25-års og 40-års jubilæum, så jeg har skruet lidt ned for blusset denne gang, siger Børge Leth i en pressemeddelelse.

- Jeg kan huske, at jeg startede i august/september 1978. Dengang havde vi også lokalerne her, selvom skolen så lidt anderledes ud, forklarer Børge Leth.

Han nåede at arbejde som el-installatør i firmaet Peter Sørensen i tre-fem år, inden et fuldtidsjob som underviser kaldte på ham.

- Det var egentlig lidt tilfældigt, at jeg endte med at undervise. Jeg blev shanghajet af en tidligere kollega, som spurgte, om jeg havde lyst til at undervise. Jeg fik et par dages frist, sagde ja, og så har det ellers kørt derudad lige siden, husker Børge Leth.

Fejret på skolen Den garvede underviser, som nu kan se frem til en tilværelse som pensionist, blev fejret på EUC Nordvestsjælland i sidste uge.

I hans tid på EUC Nordvestsjælland har det undervejs været et par afstikkere på to-tre måneder til andre erhvervsskoler på Sjælland. Men Børge Leths primære arbejdsplads har altid været Absalonsvej 20 i Holbæk.

- Det bedste ved at have været her i alle disse år, og grundene til jeg er blevet, er eleverne, kollegaerne og miljøet på skolen. Tilsammen har det gjort det til nogle virkelig gode år, fastslår 66-årige Børge Leth, som har vænnet sig til tanken om at gå på pension.

- Jeg har været her i så mange år, at jeg lidt har vænnet mig til at sige: »Nu skal jeg nok ikke det her mere«. Og så glæder jeg mig til at have tid til nogle andre ting, nu jeg ikke skal være på skolen hver dag, siger Børge Leth, som blev ønsket held og lykke med pensionen af de mange elever, han mødte i el-afdelingen på sin sidste arbejdsdag på EUC Nordvestsjælland.

Og særligt en af kommentarerne her cementerede Børge Leths betydning for flere generationer af elektrikere. For her blev der gjort opmærksom på, at Børge Leth havde haft alle mestrene som elever.

I samme forbindelse lovede Børge Leth, at han fortsat vil kigge forbi skolen.