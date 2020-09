Fagforeninger flytter sammen

Metalarbejderne og specialarbejderne får fremover lettere ved at tale sammen. For nu er Dansk Metal Fjordbyerne flyttet ind i Spånnebæk 10 i Holbæk, hvor 3F Holbæk-Odsherred har base.

- Det har længe været et stort ønske for mig, at samle fagforeningerne i Holbæk, og nu er det endelig lykkedes at få Dansk Metal indenfor dørene. Det er jeg utrolig glad for, siger 3F-formand Allan Andersen i en pressemeddelelse.