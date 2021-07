Se billedserie Fredag var det første hold udvalgte medarbejdere fra Elis til afklaring og screening forud for en egentlig efter- eller videreuddannelse. Det foregik i 3F?s lokaler i Holbæk.

Fagforbund og virksomhed i nyt samarbejde om uddannelse af medarbejdere

Flere end 100 primært ufaglærte medarbejdere hos industrivaskeriet Elis i Holbæk får nu mulighed for at videreuddanne sig og ruste sig til fremtidens arbejdsmarked. Det sker i et nyt stort samarbejde mellem virksomheden og 3F Holbæk-Odsherred.

Holbæk - 03. juli 2021 kl. 08:10 Af Morten D. Christensen

Fredag satte de første 10 medarbejdere fra vaskeri-koncernen Elis' afdeling i Holbæk sig på skolebænken, men de bliver langt fra de sidste fra virksomheden, der i den kommende tid får mulighed for at skifte industrivaskemaskinerne ud med stol og bord i et undervisningslokale.

Elis, som indtil årsskiftet var kendt som Berendsen Textil Service, er gået sammen med fagforbundet 3F Holbæk-Odsherred om et forløb, der skal give over 100 medarbejdere på industrivaskeriets afdeling på Berendsen Allé i Holbæk mulighed for at videreuddanne sig fra ufaglærte til faglærte.

Det er ifølge Peter Nielsen, faglig sekretær i den lokale 3F-afdeling, den hidtil største aftale af sin art, der er indgået mellem en virksomhed og 3F i Holbæk.

- Vi er virkelig glade for, at det er lykkedes at lave en aftale med Elis, og jeg har kun ros om det engagement, virksomheden har vist i forhold til at få det op at køre, siger Peter Nielsen.

Afdelingschef hos Elis i Holbæk, Henrik Larsen, er tilsvarende glad for, at parterne har fundet sammen om den fælles interesse i, at medarbejderne er bedst muligt uddannet til et arbejdsmarked i rivende udvikling, ikke mindst på grund af den grønne omstilling.

- Vi vil gerne have mere selvledende medarbejdere. Jo mere ansvar, du har som medarbejder, jo bedre løser du din opgave, siger Henrik Larsen.

Individuelle forløb Der vil blive tale om meget individuelle forløb for medarbejderne, og ingen vil blive tvunget ud i uddannelse, de ikke selv har lyst til, understreger Peter Nielsen.

Fredagens forløb for de første 10 fandt sted hos netop 3F på Spånnebæk i Holbæk, og det er da også 3F, der står for stort set alt det praktiske omkring efteruddannelsen.

EUC Nordvestsjælland og AOF står for indholdet.

Modellen er bygget sådan op, at medarbejderne først bliver tilbudt en såkaldt realkompetencevurdering (RKV) og en FVU-screening. Førstnævnte sigter mod at kortlægge, hvad den enkelte rent faktisk har af reelle kompetencer, selv om de fleste aldrig har taget en uddannelse. Og screeningen skal give et billede af, om der er behov for at starte med undervisning i eksempelvis dansk, før et egentligt uddannelsesforløb kan sættes i gang.

Udgangspunktet er, at medarbejderne vurderes i forhold til at starte på en uddannelse som industrioperatør, men mulighederne er bredere og aftales individuelt ud fra ønsker og behov, understreger Lone Gullmaj, uddannelseskoordinator hos 3F i Region Sjælland.

De 10 første medarbejdere til at få sat ord på deres kompetencer talte blandt andet nogle teamkoordinatorer, arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter samt ledelsen i form af Henrik Larsen og produktionschef Camilla Sauer. Flere af deltagerne har ønsket at være de første, så de selv ved, hvad det er deres kolleger og medarbejdere vil stå over for.

- For nogle kan det godt lyde lidt skræmmende med den snak om afklaringer og screeninger. Men det er min oplevelse, at fokus mere er på, hvad man kan og hvad man laver i dagligdagen, end det man måske ikke er så god til. Hvis vi skal kunne følge med i konkurrencen med andre, er vi nødt til at lære noget nyt. Og det er mine kolleger helt med på, siger tillidsrepræsentant Lene Pedersen.

Også teamkoordinator Orathai Phonnok Larsen vil tale varmt om muligheden, når hun møder sine kolleger.

- Jeg synes, det er en gave, at vi kan få denne mulighed, siger hun.

Også godt for Elis Hos Elis er ledelsen ikke bekymret for, at virksomheden risikerer at miste medarbejdere, fordi de med en ny uddannelse vælger at søge andre steder hen. Produktionschef Camilla Sauer mener, at det i sig selv kan være med til at tiltrække medarbejdere, at der er uddannelsesmuligheder i jobbet.

Afdelingschef Henrik Larsen tror heller ikke, at medarbejderne vil forsvinde i nævneværdig grad. Med mere uddannelse følger nemlig også muligheden for eventuelt at varetage andre funktioner og dermed udvikle sig på arbejdspladsen.

- Richard Branson (stifteren af Virgin-koncernen, red.) har engang sagt, at du skal sørge for, at dine medarbejdere er så dygtige, at de kan forlade dig. Men du skal behandle dem så godt, at de bliver hos dig. Det er tanken bag det her, siger Henrik Larsen.