Hos BioVækst A/S er der ikke aktuelle planer om at gå i gang med en tidligere planlagt udvidelse på Audebo Miljøcenter, da mængden af den organiske husholdningsaffald, der modtages, ikke er til det.

Færre tons madaffald til biogasanlæg

Dermed er der aktuelt ikke planer om at sætte gang i en planlagt udvidelse af anlægget, som blev mulig med et nyt plangrundlag i foråret 2015. Samtidig fik BioVækst en ny miljøtilladelse, som giver mulighed for årligt at omdanne 50.000 tons husholdningsaffald til el, gas, varme og kompost.

Husholdningsaffaldet fra Holbæk, Kalundborg og Odsherred Kommuner udgør cirka 7000 tons, mens der er en mindre mængde fra Frederiksberg Kommune. Desuden er der cirka 1000 tons fra private virksomheder, blandt andre Arla, forklarer Morten Brøgger Kristensen, der er teknologichef hos Solum A/S, som ejer BioVækst A/S.

Kontrakten for de tre nordvestsjællandske kommuner gælder for to år, 2017 og 2018, men kommunerne kan uden et udbud vælge at forlænge den med to år. Det vides ikke, om de gør det, ligesom det altså er uvist, om der kommer flere kommuner til fra 2019.