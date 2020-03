Færre har sygeplejerskeuddannelsen i Holbæk som førsteprioritet

Søndag middag udløb ansøgningsfristen til landets videregående uddannelser via kvote 2, og tal fra professionshøjskolen Absalon viser, at færre ansøgere end sidste år haft sygeplejerskeuddannelsen i Holbæk som deres førsteprioritet.

- Det er brandærgerligt, at ansøgerne til sygeplejerskeuddannelsen fordeler sig så skævt, at der er en tilbagegang på 23 procent i både Holbæk og Nykøbing F., mens flere søger ind i Roskilde. For uddannelserne betyder meget for sygehusene og kommunerne. Men der er jo stadig kvote 1, og jeg regner da bestemt med, at vi kommer til at fylde vores pladser i Holbæk, siger Camilla Wang søndag eftermiddag til sn.dk.