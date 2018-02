Færre boliger til salg i Holbæk

- Det tyder på, at folk er ret glade for at bo i deres boliger. I hvert fald oplever vi for tiden et relativt lavt boligudbud, mens vi på den anden side har en overvægt af interesserede købere, siger Rasmus Bergstrøm.Og tilføjer, at det lave boligudbud skaber ideelle betingelser for et effektivt boligsalg.