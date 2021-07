En privatfinansieret cykelbro fra Holbæk til Tuse Næs, lyder et af de mere kreative forslag fra partierne. Foto: Agner Ahm Foto: Agner Ahm

Færre bilkøer og en ny bro over fjorden

Af Agner Ahm

Er det nemt eller besværligt? Trafikken i Holbæk Kommune er noget, som direkte berører alle borgere. Men hvad er egentlig de største udfordringer, politikerne har foran sig i trafikken? Det spurgte vi partierne om.

Karen Thestrup Clausen (EL): - Der er brug for at forbedre den kollektive trafik, især i de små byer, som ikke ligger på toglinjen. Vi vil gerne have et forsøg, hvor landsbyerne får en minibus stillet til rådighed. Det fungerer fint i Sønderborg, og Enhedslisten vil gerne have det med i budgettet for det kommende år.

- Der er også brug for bedre forhold for cyklister. Flere cykelstier mellem byerne er oplagt. Men vi vil også gerne se på bymidterne. Det er ikke kun i Holbæk, at der mangler ordentlige cykelstier - i Svinninge, Tølløse og Jyderup ser vi, at der er cykelsti frem til byskiltet, men inde i byen er det så som så med cykelstier. Der er brug for en indsats.

Camilla Hove Lund (V): - Vi skal gøre et eller andet ved indfaldsvejene til Holbæk by. Der er lange køer ind om morgenen og køer ud om eftermiddagen. Det går ikke i en tid, hvor der samtidig flytter flere og flere borgere til. Det handler også om sikkerhed - for eksempel på Kalundborgvej, hvor mange unge skal omkring for at komme til og fra deres uddannelsessted.

- Hos Venstre er vi heller ikke færdige med at bygge cykelstier. I Gislinge, hvor jeg selv bor, er det for eksempel åbenlyst, at der mangler en cykelsti til Tuse, hvor en del går i skole og til sport. Behovet for cykelstier findes en hel række steder i kommunen. Det kommer vi til at gøre noget ved.

Steen Klink (DF): - I Holbæk by er der brug for en trafikplan, som tager højde for de mange udfordringer, der i fremtiden vil komme i forbindelse med de mange udbygningsplaner. For eksempel vil Holbæk Have og et nyt byggeri ved Stenhusvej give mange udfordringer med at afvikle trafikken.

- Vi skal sørge for, at forlængelsen af motorvejen sker på en måde, så borgerne på strækningen fra Knabstrup til Jyderup ikke bliver sorteper, når Vejdirektoratet sætter deres sidste streg omkring projektet.

- I mange lokalområder er der brug for fartdæmpning. Her må vi finde nogle billigere løsninger som for eksempel flytbare kasser, rør eller steler, så vi kan udrette mere for de penge, vi har.

Finn Martensen (LL): - Holbæk by vokser hurtigt, og vi er nødt til at gøre noget ved trafikken. På nogle tidspunkter er trafikken meget, meget tæt. Vi er også nødt til at gøre noget ved sportsbyen - ind- og udkørslen vil give store problemer ved større arrangementer.

- Inde i byen vil der blive brug for flere p-pladser - uanset at der ligger en rapport, som siger noget andet. Der er brug for et parkeringshus - gerne et kommunalt p-phus, som er gratis at benytte.

- Der er også nogle ting, vi skal gøre, når motorvejen forlænges. Her må vi presse hårdt på. Knabstrup står nærmest til at blive helt i soleret, der er også noget ved Mørkøv og i Jyderup, hvor vi må have overtalt Vejdirektoratet til at forstå, at to til- og frakørsler er for lidt. Respekt for deres principper, men når en by er delt midt igennem af en motorvej, må man altså kunne bøje principperne.

Bente Röttig (SF): - Vores trafiktemaer er kollektiv trafik og cyklisme. Vi vil gerne have en ny plan for cykelstier og -ruter i hele kommunen. Ikke kun for skolecykelstier, men som regulær infrastruktur, der kan få flere til at vælge cyklen. Cyklisterne skal have forhold, så de tør cykle.

- I den kollektive trafik skal der satses på el - til busser, tog og færge. Og så skal tingene hænge bedre sammen - busser og tog skal passe til hinanden, så man mindsker ventetiden i knudepunkterne.

- I Holbæks bymidte går vi helt ind for at lukke Ahlgade ved Torvet og mindske biltrafikken i Ahlgade. Hovedgaden skal være noget med lav fart - på cyklernes og de gående præmisser.

Ann-Louise Petersen (LA): - Ahlgade skal ikke lukkes af hverken ved Torvet eller i den ene kørselsretning. Ahl- gade er livsnerven i midtbyen, og for dem, der ikke bor i Holbæk, er det vigtigt at kunne komme ind med bil. Og vi ved allerede, at en spærring vil koste omsætning for de erhvervsdrivende.

- LA vil gøre en indsats for at få lettet trafikken på indfaldsvejene morgen og eftermiddag. Der er flere værktøjer, man kan bruge. En mulighed er at ændre mødetider for kommunalt ansatte eller uddannelsessteder, så trafikken bliver bedre fordelt.

- Vi er gerne en privat-finansieret cykelbro over fjorden mellem Holbæk og Tuse Næs. Mange unge fra næsset uddanner sig i Holbæk by. Og turister ville kunne sidde på café i Holbæk by og være tilbage i sommerhuset på næsset igen på kort tid.

Solvej Pedersen (R): - De mest påtrængende problemer med trafik er forbundet med cykelstier mange steder i kommunen og adgang til områder som Sportsbyen, Brorfelde og Holbæk Have.

- Øverst på vores dagsorden er de manglende cykelstier mange steder. »Motorvejen Stenlille-St. Merløse-Hvalsø«, Holbæk Have, Svinninge by er blot eksempler.

- I 2014 var jeg modstander af Sportsbyens etablering blandt andet grundet den dårlige infrastruktur. Adgangsforholdene er stadig ikke gode nok, hverken for gående, cyklister og trafikanter. Det bør prioriteres højt.

- En anden stor udfordring er adgangsforholdene til Brorfelde omkring af- og påstigning til bus, som er udsat til 2022 for at skaffe penge til andre projekter. Ærgerligt, for det haster.

Thorsten Larsen-Seul (NB): - For Nye Borgerlige handler trafik om at binde kommunen - og landet - godt sammen. Og bortset fra de største byer foregår det især i biler. I Holbæk by kan vi ikke leve med store indfaldsveje, der sander til morgen og aften hver eneste dag. Det kan hverken borgere eller virksomheder være tjent med. Inde i byen skal det være nemt at parkere. Man kan godt lukke Ahlgade til særlige arrangementer. Men resten af året skal det være muligt at køre i begge retninger.

- Toget har også en vigtig rolle. Og der er brug for en opgradering - ikke mindst af Holbæk Station. For min skyld kunne man godt jævne stationsbygningen med jorden og så bygge noget nyt - lyst, trygt og med plads til både noget grønt og butikker. Og så må have nogle private sikkerhedsvagter, indtil trygheden er tilbage.

Michael Suhr (K): - Vi har en række trafikproblemer, som i høj grad er koncentreret om Holbæk by. Vi bygger boliger i stor stil, men infrastrukturen følger slet ikke med. Vi har allerede trængselsproblemer morgen og eftermiddag, og med de nye byggerier, som er på vej, vil det kun blive endnu værre. Her er brug for en stor indsats.

- I bymidten vil jeg blot gentage, at vi aldrig vil støtte, at Ahlgade bliver lukket for gennemkørende trafik. Og flere parkeringspladser kan stadig være en god idé - det vil mindske trafikken af folk kører rundt og leder efter en p-plads - det vil i sig selv løse nogle trængselsproblemer.

- Konservative kunne godt tænke sig, at administrationen kommer lidt længere frem i skoene. Når man lægger an til et stort byggeri, ved man jo, at det vil give mere trafik. Man kan lige så godt medtænke infrastrukturen fra start.

Lars Qvist (S): - Nu kommer motorvejen, og vi har en meget stor opgave med at sikre, at alle byer på strækningen bliver koblet til på en ordentlig måde. Ingen byer skal isoleres, og Jyderup skal ikke være en delt by. Det handler både om, at vi lægger pres på Vejdirektoratet, og at vi selv leverer de rigtige løsninger.

- Trængselsproblemerne i Holbæk by skal løses. Det er svært at komme ind om morgenen og ud om eftermiddagen, og det må vi gøre noget ved. Desuden vil vi gerne have en ny trafiktælling for hele kommunen, så vi får et klarere billede af, hvordan forholdene faktisk er.

- Socialdemokraterne vil også arbejde for bedre kollektiv trafik. Det gælder mellem lokalområderne og til og fra Holbæk by. De byer, som ikke ligger på toglinjen, har meget hårde betingelser, og det skal gøres bedre.