Kabelfærgen mellem Orø og Hammer Bakke transporterede i 2020 flere biler og passagerer end året før, og det resulterede i et overskud, der steg med to millioner kroner. Foto: Peter Andersen

Færgeselskab øger overskuddet

Holbæk - 23. juli 2021 kl. 12:14 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen

Overskuddet hos Østre Færge A/S med hjemsted på Orø landede i 2020 på 5,6 millioner kroner. Det er en forbedring på lidt over to millioner i forhold til 2019-regnskabet, der viste et overskud på 3,5 millioner kroner.

Bruttofortjenesten er steget fra 11,5 til 14,3 millioner kroner, viser det nye regnskab.

Østre Færge sejler med en større og en mindre kabelfærge mellem Orø og Hammer Bakke i Hornsherred.

- Vi har øget omsætningen, og det forklarer det meste af stigningen. Men vi har også foretaget nogle omlægninger, som nu bærer frugt. Det er forskellige småting, hvor vi har sparet de rigtige steder, fortæller Michael Kousted, der er direktør hos Østre Færge.

Høring om ny elfærge Der kan også blive god brug for en solid indtjening i forbindelse med det store projekt, der handler om at indsætte en eldrevet færge på ruten. Planerne blev første gang omtalt for to år siden, og dengang var det på tale, at overgangen måske kunne ske allerede et halvt års tid senere, nemlig januar 2020.

Det blev dog ikke nået og siden blev projektet yderligere udsat. I foråret i år kunne Michael Kousted så berette, at der ikke som oprindelig planlagt blev tale om en ombygning af den største af kabelfærgerne, »Karen Orø«.

Blandt andet fordi det viste sig, at ombygningen ville tage længere tid end valgte selskabet i stedet at få bygget en helt ny elfærge. I foråret blev der sendt en ansøgning til Søfartsstyrelsen om godkendelse af en ny elfærge.

- Ansøgningen skal i høring i august, og vi håber at få en godkendelse i indeværende år, siger Michael Kousted.

Opgaven med at bygge den nye elfærge er dog allerede sendt i udbud. Der er indbudt fire værfter til at give et bud - tre danske og et udenlandsk.

Fra den endelige bestilling på elfærgen afgives, vil der gå 15-20 måneder, før den er klar. Dermed vil elfærgen tidligst kunne være klar i sommeren 2023.

Prisen får et nøk opad Mens en ombygning af den gamle færge måske ville ende omkring 20 millioner kroner, så nævnte Michael Kousted i marts, at det samlede projekt med en nybygget færge kunne blive cirka 30 millioner kroner.

Prisen har siden fået et pænt nøk opad, fordi der er ændret på elforsyningen til den nye færge.

- Prisen bliver nok snarere omkring 35 millioner kroner, oplyser Michael Kousted.

Oprindelig var det planen, at forsyningen med el skulle ske via et kabel på land og ud til færgen. Kablet skulle så rulles op, ligesom på en støvsuger, efterhånden som færgen nærmede sig land.

Nu er der i stedet ved at blive godkendt et nyt system.

- På færgen installeres et roterende svinghjul, mens der på land etableres en energistation, der udvikler energi. Når færgen er i land, vil den på fire minutter kunne lade til to timers sejlads, forklarer Michael Kousted.

Energistationen vil få strøm fra de eksisterende vindmøller på Orø.

Udviklingen af det nye system til elforsyningen til færgen sker blandt andet i samarbejde med energiselskabet Andel (tidligere Seas-NVE).

Nybygning klar i oktober Et andet projekt, som er tættere på at være færdigt, er den nye servicebygning med blandt andet værksted, som opføres ved færgelejet på Orø.

Byggestarten gik i foråret, efter at de gamle, utidssvarende skurvogne og containere blev fjernet i slutningen af sidste år. Malerarbejdet i stueetagen begynder i næste uge, og om et par uger bliver taget lagt på.

Den nederste etage, hvor blandt andet venterum og toiletter er placeret, kan ventes klar i begyndelsen af oktober. Personalet kan formentlig rykke ind på førstesalen midt i oktober.