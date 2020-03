Både Orøfærgen (billedet) og Østre Færge sejler normalt - dog med lidt strammere regler for passagerne. Foto: Mie Neel

Færger spritter af og sejler videre

Holbæk - 15. marts 2020 kl. 10:39

Selv om antallet af passagerer er en fjerdedel af, hvad det plejer, fastholder Orøfærgen mellem Holbæk og Orø sin fulde fartplan.

- Vi er udpeget som »kritisk infrastruktur«, så vi skal sejle, som vi plejer, og det giver god mening. Det er selvfølgelig afgørende, at man for eksempel kan komme til læge, forklarer overfartsleder Lars W. Hansen.

For de passagerer, der stadig bruger færgen, er der lidt andre retningslinjer end normalt.

- De, der kommer i bil, får at vide, at de meget gerne må blive i bilen under overfarten. Og til de gående passagerer henstiller vi, at de sørger for at sprede sig og holde afstand. Det er ikke smart at en gruppe på seks personer sidder tæt sammen, forklarer Lars W. Hansen.

Besætningen holder også afstand og undgår direkte kontakt.

Det betyder, at man ikke kan betale med kontanter. I stedet afregner med via færgens mobile dankort-terminal - med kontaktløs betaling slipper man lige netop for røre ved hinanden. Og så er færgen naturligvis også velforsynet med opslag om corona-risikoen, og hvad man kan gøre for at undgå smitte.

Det meget lave passagertal hænger direkte sammen med corona-forholdsreglerne.

- Skolebørnene er jo sendt hjem, og det samme gælder en del offentligt ansatte, som plejer at bruge færgen. Men for eksempel plejehjemspersonale har selvfølgelig stadig brug for at kunne komme til og fra Orø, bemærker overfartslederen.

Mange i sommerhus Den privatejede Østre Færge, som sejler mellem Orø og Hammer Bakke, sejler også normalt.

- Vi beder folk blive i bilerne og klarer betalingen elektronisk - uden kontakt. Der er også nogle, som har klippekort, men når bare man er opmærksom, kan det også gøres, uden at man har direkte kontakt. Og så spritter personalet jo hænder hele tiden, fortæller færgeselskabets direktør Michael Kousted.

Han føjer til, at trækfærgen indtil nu har haft temmelig mange passagerer.

- Jeg gætter på, at der nok er en del, som har valgt at forlade storbyen for at komme på landet. Mange har jo også fået fri fra arbejde, og så kan de jo lige så godt opholde sig i sommerhuset, siger Michael Kousted.