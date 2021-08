Sådan så det ud ved Orøfærgen sidste år med gratis overfart i sommerferien for gående og cyklister. I år har presset været langt mindre, til gengæld er der mange biler med handicapskilt. Det har overrasket både på Orøfærgen og Østre Færge. Foto: Palle Mogensen

Færger blev »kørt over« af handicapbiler

Holbæk - 23. august 2021 kl. 15:19 Af Margit Pedersen Kontakt redaktionen

Cirka 1500 biler med et handicapskilt er sejlet fra Hammer Bakker til Orø i juli, hvor det har været gratis for gående, cyklister og handicapbiler. Det store rykind er kommet bag på rederiet Østre Færge og direktør Michael Kousted.

På en enkelt dag blev der sejlet 80 biler med handicapskilt over, andre travle dage har antallet ligget på 50-70 biler.

- Det har været forrykt, og det var vi ikke forberedt på, og på et tidspunkt opstod mistanken om snyd. Vi lavede stikprøver og bad om at måtte se papirer. Men bortset fra en mand, som kørte i konens bil, var den god nok, konstaterer Michael Kousted.

Han tænker, at en handicaporganisation har gjort opmærksom på, at i år gælder sommerpakken ikke kun gående og cyklister, men også handicapbiler. Og han under handicappede et besøg på Isefjordens Perle.

Det samme tænker og mener Lars W. Hansen, overfartsleder på den kommunale Færgefart Orø. Også Orøfærgen har haft mange handicapbiler med over, siden sommerpakken blev taget i brug søndage i juli og fra august alle dage.

Østre Færge har opbrugt ordningen i juli. Men da der er meldt ind til Trafikministeriet, at ordningen også ville gælde for august, så er det nu for egen regning, og det tager Michael Kousted roligt.

- Det var ikke kun de mange handcapbiler, som kom bag på os. Der har været færre gående og cyklister end sidste år, hvor cirka 20.000 kom gratis over. Alligevel overrasket det mig, at vi har haft 12.000 passagerer. Mange kom cyklende, men rigtig mange har også stillet bilen og er sejlet gratis over. Havde du spurgt mig inden juli, ville mit gæt have været cirka 5000, for vi har ikke reklameret for det, tilføjer han.

Også Lars W. Hansen forudser, at der er penge til lidt ind i september. Han har været med i forhandlingerne med ministeriet om gratis færgeoverfart og er glad for, at det blev op til rederierne selv at beslutte, om de ville være med, hvornår og hvordan.

Sidste år stod gående og cyklende i lang kø på havnen i Holbæk, og da det var værst, blev flere hundrede efterladt. Sådan har det ikke været i år, dels har der til nu været lidt færre at sejle over, dels fordeler de sig bedre.

Samme melding lyder fra Østre Færge, der dog til tider har sejlet lidt uden for sejlplanen.

- Men det været fordelt fra tidlig morgenstund til sidste afgang, men det er godt for øen, gæsterne kan mærkes i Brugsen og på øens spisesteder, der har stået mange cykler foran kroen ved frokosttid, siger kroens ejer, Michael Kousted.