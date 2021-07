Færgeleje på Orø blev blokeret af lastbil efter billetstrid

- Jeg har taget færgen nogle gange, fordi jeg har noget arbejde på øen, og er af den samme billetmand blevet opkrævet et tillæg på 100 kroner for min anhænger hver gang. Det står ingen steder på færgens hjemmeside, at man skal betale det, og jeg har talt med kommunen, som siger, at jeg ikke skal betale tillægget. Men det var billetmanden ligeglad med, og det endte med, at han sagde, at så måtte jeg tage den anden færge, og så sejlede de uden mig, da jeg skulle med afgangen 8.20. Og det blev jeg temmelig sur over, og jeg har derfor valgt at blokere færgelejet for at gøre opmærksom på problemet, fortæller Kasper Andersen, da Nordvestnyt talte med ham ved 9.15-tiden.