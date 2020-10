Ambulancer med udrykning til Orø må springe køen over ved Østre Færge - i dagtimerne. inden for den normale sejlplan og ikke med ekstrafærgen. Beredskabsaftalen er opsagt, i stedet ligger Orøfærgen i Holbæk klar om natten, og øboerne vil møde lægehelkopteren oftere end før. Foto: Peter Andersen

Færgekonflikt: Ambulancer har fortrinsret og må springe færgekøen over

Holbæk - 02. oktober 2020 kl. 17:43 Af Margit Pedersen Kontakt redaktionen

Udrykningsambulancer til Orø kan fortsat benytte Østre Færge i dagtimerne, og de har fortrinsret. Det er meldingen efter et telefonmøde mellem rederiejer Michael Kousted og Benny Jørgensen, præhospital direktør i Region Sjælland med ansvar for patientkørsel.

- Jeg fik en mundtlig tilkendegivelse om, at Østre Færge vil betjene ambulancer i færgens ordinære sejlplan, og ambulancer må køre uden om færgekøen, forklarer Benny Jørgensen.

Men ambulancer bliver ikke længere sejlet over uden for den ordinære sejlplan med ekstrafærgen. Den tidligere beredskabsordning, hvor der blev sejlet om natten, har Michael Kousted opsagt. Han følte ikke, beredskaberne var villige til at lave en operativ kontrakt.

- Efter opsigelsen var det vigtigt at vide, om ambulancer kunne sejle med Østre Færge, og hvis ja, om de skulle holde i køen og vente på deres tur. Den usikkerhed er væk med tilkendegivelsen af, at ambulancer serviceres på bedste måde inden for den ordinære sejlplan, sådan som det foregår på færger til andre øer, siger Benny Jørgensen.

Michael Kousted understreger, man vil gøre alt for at fremme ekspeditionen som at sikre en plads og vente på en ambulance.

- Men det kræver, at vi har en sikker operativ aftale. Der har været mange upræcise og manglende beskeder fra alarmcentralen. Nu ser det ud til, der kommer en aftale. Ærgerligt den ikke kom før, så stod vi ikke i den her situation, beklager han.

Benny Jørgensen informerede på et borgermøde på Orø torsdag aften om beredskabsordningen med Orøfærgen i Holbæk og forsikrede, at øboerne kan føle sig trygge. Blandt andet fordi lægehelikopteren vil overtage mange ambulancekørsler.

I næste uge er der møde med Michael Kousted om den operative plan. Han skal ikke føle sig usikker, men vide, hvem der skal kontaktes hvornår, lover Benny Jørgensen.

Han tilføjer, at det var et konstruktivt telefonmøde, og at regionen gerne drøfter en fremadrettet løsning med Østre Færge.

Om natten ligger Orøfærgen klar i Holbæk til at sejle udrykningskøretøjer over. Aftalen med Holbæk Kommune kom hurtigt i stand, da det blev klart, at beredskabssejladser med Østre Færge ophørte pr. 30. september.

Region Sjælland med ansvar for ambulance- og lægevagtkørsel, Vestsjællands Brandvæsen og Midt- og Vestsjællands Politi mødes i næste uge med kommunen om aftalens detaljer.