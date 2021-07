Kasper Andersen blokerede torsdag morgen et færgeleje på Orø, fordi han var utilfreds med, at færgen var sejlet uden at tage ham med efter en strid om billetprisen.Foto: Mogens Johansson

Færgeblokade udløser en sigtelse

Der kommer til at få konsekvenser for 36-årige Kasper Andersen fra Kaspers Autoservice i Ugerløse, at han torsdag morgen blokerede færgelejet på Orø for Holbæk-Orøfærgen med sin lastbil efter en diskussion om prisen på færgebilletten.

- Der har ikke været nogen tvivl om, at chaufføren har skullet betale ekstra for sin anhænger. Det hænger sammen med, at han dermed fylder ekstra meget på færgen. Men der sker så det, at en forholdsvis ny medarbejder på færgen ikke helt havde styr på vores regler, og samtidig havde vi ikke fået fjernet et takstblad med priser fra 2016, så derfor får han lov til at sejle nogle gange uden at betale tillægget for anhængeren. Men det skal betales. Det er nogle takster, som kommunalbestyrelsen har bestemt, fortæller overfartslederen.