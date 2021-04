Det er svært at finde en vikarfærge, der kan medtage ambulancer og brandbiler. Kommunen arbejder på en løsning, og regionen forsikrer, at øboerne ikke kommer i klemme. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Færge på værft udfordrer beredskabet

Holbæk - 01. april 2021 kl. 05:51 Af Margit Pedersen Kontakt redaktionen

Kommunen arbejder på at finde en afløserfærge med plads til ambulance og brandbil, men vikarfærger holde ikke i kø. Fra regionen er meldingen, at beredskabet sikres under værftsbesøget. Normalt er det ikke et problem, når Orøfærgen er på det årlige besøg på Assens Værft, heller ikke selv om en reservefærge kun kan medtage passagerer og cykler.

Men efter færgen er blevet beredskabsfærge, er udfordringen at finde en bilfærge eller en anden løsning for at sikre et beredskab til Orø aften og nat.

Den løsning er ikke meldt ud til øboerne endnu, siger Beboerforeningens formand Peter Bach Larsen. Faktisk er Beboerforeningen ikke orienteret om, at færgen skal på værft den 18. april, måske fordi der ikke er en løsning, siger han.

- Det er da underligt, men jeg forventer, at kommunen og regionen finder en løsning. Der har før været sendt en ekstra brandbil til Orø, og der er lægehelikopteren og Søværnets helikopter i tilfælde af meget dårligt vejr, konstaterer Pater Bach Larsen.

En anden mulighed var - for en uge eller to - at vende tilbage til kabelfærgen Østre Færge, den mulighed har dog ikke været drøftet, siger færgeselskabets direktør Michael Kousted.

Men øboerne kan være helt rolige, beredskabet sikres, er svaret, da Nordvestnyt spørger Det nære sundhedsvæsen i Region Sjælland til en model. Men i svaret oplyses ikke, hvordan beredskabet sikres.

I årenes løb er forskellige vikarfærger trådt til, nogle med mulighed for at sejle biler over, andre ikke. Vikarfærger holder ikke i kø for at blive lejet ud. Markedet er undersøgt grundigt, men en mulig færge var på værft.

Passagerfærgen Bertha-K har været en af færgerne og skal som udgangspunkt også sejle i år, hedder det på kommunens hjemmeside.

Men der arbejdes på en anden løsning med mulighed for beredskabssejlads, oplyser Mads Young Christensen, chef for afdelingen vækst og bæredygtighed.

- Vi gør alt for at finde en løsning for øboernes skyld, men det er noget mere kompliceret, end man umiddelbart tror. Vi skal finde en færge, der kan sejle med biler, som passer til færgelejerne på Orø og i Holbæk og har motorkraft nok til at overholde responstiden. Oveni kommer en pris, der er meget højere end en passagerfærge, fastslår han.

Orøfærgen skal som normalt have lavet noget male- og vedligeholdelsesarbejde. I år er det lidt mere omfattende, fordi begge hovedmotorer skal hovedrenoveres og derfor tages ud af maskinrummet.

Afgang mod Assens forventes klokken 16 søndag den 18. april med hjemkomst den 27. april, hvis ikke renoveringen af motorerne forlænger opholdet på værft.

Holbæk Kommune trådte til og tilbød beredskabssejlads, da Region Sjælland og Østre Færge ikke kunne blive enige om en aftale om beredskabssejlads.