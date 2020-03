De to biler til venstre i billedet stødte sammen, men der skete ingen større materiel skade, og ingen personer kom fysisk til skade. Her er en kranbil ved at fjerne den første af bilerne. Foto: Kaj Ove Jensen

Færdselsuheld i stærkt befærdet kryds

Kort før klokken 17 torsdag skete der et færdselsuheld i et meget befærdet vejkryds i Holbæk.

To biler stødte sammen i krydset Valdemar Sejrsvej-Ahlgade-Havnevej-Kalundborgvej. Alarmen lød på, at der skulle være fastklemte.

Det viste sig dog ikke at være tilfældet. Umiddelbart så det ud til, at der kun var sket forholdsvis små skader på bilerne.

Vagtchefen hos Midt- ogVestsjællands Politi kan også melde om, at parterne blev tilset i de tilkaldte ambulancer. Men ingen var kommet til skade, så der var ikke nogen, der blev kørt på skadestuen. Politiet kan på nuværende tidspunkt ikke oplyse nærmere om baggrunden for uheldet.

Mandskab fra Vestsjællands Brandvæsens station i Holbæk sørgede for oprydning på stedet. Der måtte også to kranbiler til for at fjerne bilerne, der ikke kunne køre fra stedet ved egen kraft.