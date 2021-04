Tidligere på ugen forlængede Retten i Holbæk fængslingen af syv personer, der er sigtet i terrorsagen med udspring i Holbæk. Flere af dem skal nu have landsrettens vurdering af, om fængslingsgrundlaget er i orden. Foto: Presse-fotos.dk

Fængslinger i terrorsag skal vurderes i landsretten

Holbæk - 23. april 2021 kl. 14:56 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen

Torsdag løslod Midt- og Vestsjællands Politi seks personer, der siden 8. februar har været fængslet på mistanke om medvirken til forsøg på at begå terror med skydevåben og en eller flere bomber i Danmark eller Tyskland.

Læs også: Politiet løslader seks personer i terrorsag fra Holbæk

De fire mænd og to kvinder i terrorsagens såkaldte Gentofte-del er trods løsladelsen fortsat sigtede i sagen. De nægter sig skyldige.

Og nu skal Østre Landsret så tage stilling til, om flere af de syv andre sigtede i Holbæk-delen af den omfattende sag fortsat skal sidde varetægtsfængslet eller løslades.

Det kommer til at ske ved et retsmøde i Østre Landsret mandag den 3. maj, oplyser forsvarsadvokat Esben Roslev fredag til dagbladet Nordvestnyt.

Han er forsvarer for en 37-årig kvinde, der er sigtet for medvirken til forsøg på de påståede terrorplaner.

Fysisk retsmøde Straks efter, at Retten i Holbæk i mandags havde forlænget fængslingen af de syv, der alle er i familie med hinanden og blev anholdt forskellige steder i Holbæk, kærede Esben Roslev den fortsatte fængsling af sin klient til Østre Landsret.

Han anmodede samtidig om, at landsretten vil behandle spørgsmålet ved såkaldt mundtlig forhandling - altså et retsmøde, hvor parterne møder op rent fysisk, og ikke som normalt blot sender skriftlige bemærkninger til landsretten, som så afgør sagen uden fremmøde.

Og det ønske har Østre Landsret altså valgt at imødekomme, oplyser Esben Roslev.

Flere sigtede har kæret Ved retsmødet i mandags nøjedes de øvrige forsvarere med at tage forbehold for at kære fængslingerne, men flere af dem oplyser fredag til Nordvestnyt, at de også vil have landsrettens øjne på sagen.

Carsten Brix, forsvarer for en 46-årig mand, skriver i en mail til avisen, at retsmødet i Østre Landsret 3. maj også kommer til at omhandle hans klients fortsatte fængsling eller løsladelse.

Ligeledes har forsvarerne for henholdsvis en 61-årig kvinde og en 76-årig mand, Kristian Krüger og Flemming Wahrén, besluttet at kære fængslingerne.

Fredag sidst på formiddagen havde de ikke fået bekræftet, om også deres klienter bliver omfattet af retsmødet 3. maj, men det forventer de.

- Det vil jo give mening, at landsretten behandler det samlet, siger Flemming Wahrén.

Sagen kører for lukkede døre, så forsvarerne kan ikke kommentere på konkrete forhold om mistanken mod deres klienter.

Om beslutningen om at kære fængslingen af den 37-årige kvinde siger Esben Roslev:

- Jeg er ikke enig i byrettens afgørelse om, at min klient fortsat skal være varetægtsfængslet, og det får vi nu landsrettens vurdering af, lyder det fra forsvarsadvokaten.

Det er ikke lykkedes Nordvestnyt at få oplyst om en 36-årig mand, der er den ene af to hovedsigtede brødre, også vil have sin fængsling en tur forbi Østre Landsret.

Den anden bror, en 33-årig mand, samt en 30-årig kvinde havde forud for retsmødet i mandags indvilget i at blive bag tremmer.

To brødre er hovedsigtede Således forlængede Retten i Holbæk i mandags varetægtsfængslingen af alle syv sigtede foreløbigt frem til tirsdag den 11. maj. Landsretten kommer altså til at tage stilling til fængslingerne godt en uge før udløbet af den nuværende fængslingsfrist.

De syv i sagens Holbæk-del er fire mænd og tre kvinder.

Som nævnt er de hovedsigtede to brødre på 33 og 36 år. Mistanken mod brødrene går på, at de fra slutningen af november sidste år og frem til deres anholdelse 6. februar i år planlagde at begå terrorhandlinger i Danmark eller Tyskland.

De øvrige fem - to mænd på 46 og 76 år samt tre kvinder på 30, 37 og 61 år - er sigtet for medvirken til de to brødres påståede planer.

