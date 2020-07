Efter knivoverfaldet, der kostede den 52-årige Christian Flesborg livet, afspærrede politiet gerningsstedet på Lindevej. To mænd er sigtet for drabet. Foto: Presse-fotos.dk

Send til din ven. X Artiklen: Fængslinger forlænget i to drabssager Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fængslinger forlænget i to drabssager

Holbæk - 08. juli 2020 kl. 11:10 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Midt- og Vestsjællands Politi efterforsker i øjeblikket to forskellige drabssager i Holbæk, hvor i alt seks personer er varetægtsfængslet.

Tirsdag var der retsmøde i begge sager, hvor anklagemyndigheden bad en dommer ved Retten i Holbæk om at forlænge varetægtsfængslingen af de sigtede, og specialanklager Anja Lund Liin oplyser, at alle seks nu er varetægtsfængslet i foreløbigt yderligere fire uger frem til den 2. august.

Knivdrab i midtbyen I den ene sag er to 28-årige mænd fra Holbæk sigtet for den 9. juni i år at have stukket den 52-årige Christian Flesborg ihjel med flere knivstik på Lindevej i Holbæk.

Drabet skete på åben gade midt på formiddagen, og selvom flere tililende forsøgte at redde den hårdt kvæstede mands liv, døde han senere samme dag på Holbæk Sygehus.

De to sigtede blev begge anholdt i timerne efter knivstikkeriet, og de nægter sig skyldige.

Sagen har kørt bag lukkede døre, så der er ikke sluppet meget ud om grundlaget for at mistænke de to.

Politiet har imidlertid fortalt, at man anser knivdrabet for at være et »in- ternt opgør« og ikke en del af en større konflikt mel- lem forskellige grupperinger.

Fire sigtet for skuddrab Det ser omvendt ud til at kunne være en mulig forklaring i den anden drabsefterforskning i Holbæk i øjeblikket, hvor fire personer i går fik forlænget deres varetægtsfængslinger.

De er sigtet for i slutningen af april sidste år at have planlagt og udført drabet på 18-årige Zobair Saidi, der blev skudt på klos hold med en revolver ud for en opgang i Ladegårds- parken Vest.

Blandt de sigtede er en 26-årig mand fra Holbæk, der har relationer til Bandidos, og politiet har ikke udelukket, at drabet på den 18-årige kan være sket som led i en konflikt mellem Bandidos og Vang-grupperingen i Holbæk.

Foruden den 26-årige er også to mænd på 27 og 28 år samt en 20-årig kvinde sigtet for drabet på den 18-årige.