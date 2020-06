Fængslet i sag om knivstik

To mænd på henholdsvis 27 og 28 år blev onsdag fremstillet i grundlovsforhør i Retten i Holbæk og varetægtsfængslet frem til den 7. juli.

Begge mænd, der kommer fra Holbæk, er sigtet for i forening at have dræbt den 52-årige Christian Flesborg med knivstik på Lindevej i Holbæk tirsdag formiddag.