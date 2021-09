Fængslet for afpresning og vidnetrusler

Afpresning for op til 70.000 kroner

Den 19-årige er sigtet for via beskeder over Snapchat og telefonsamtaler i tirsdags gentagne gange at have afpresset offeret for et beløb på mellem 20.000 og 70.000 kroner. Offeret betalte dog ikke nogen penge. Ifølge sigtelsen afpresningen være sket i forening eller efter forudgående aftale med nogle gerningsmænd, som politiet ikke kender identiteten på.