Gennem to år begik en nu tidligere fængselsbetjent og formand for personaleforeningen i Jyderup Fængsel underslæb ved at bruge 70.000 kroner af foreningens penge til sit privatforbrug.

Fængselsbetjent tog penge af personalekassen: Slipper for selv at ruske tremmer

Den 49-årige mand fra Vestsjælland blev torsdag ved Retten i Holbæk fundet skyldig i at have begået underslæb for godt 70.800 kroner mod Idræt og Personaleforeningen i Jyderup Fængsel, som han var både formand og i praksis også kasserer for.

En nu forhenværende fængselsbetjent gennem mere end 15 år og frem til 2019 ansat i Jyderup Fængsel for at passe på de indsatte har nu selv fået en dom på halsen.

