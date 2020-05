Ombygingen af Jyderup Fængsel til et kvindefængsel bliver forsinket, efter at den netop udpegede entreprenør er gået konkurs.

Fængsels-byggeri rammes af konkurs

Tidligere i denne uge var meldingen, at det første spadestik til ombygningen af Jyderup Fængsel til et kvindefængsel var tæt på, uden at der var oplyst en præcis dato.

Kriminalforsorgen havde valgt den entreprenør, der skulle stå for ombygningen, nemlig Anker Hansen & Co. fra Frederikssund.

Det bliver alligevel ikke tilfældet, for fredag eftermiddag stod det klart, at selskabet selv har indgivet konkursbegæring, og 70 medarbejdere er sendt hjem. Det bekræfter direktør Erik Bech-Pedersen over for Frederiksborg Amts Avis.