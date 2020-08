Jyderup Fængsel har tirsdag taget imod en afsoner, der ifølge Fængselsforbundet er testet positiv for covid-19. Foto: Mik

Fængselforbund: Corona-smittet sat til afsoning i Jyderup

Holbæk - 18. august 2020

Det vækker dyb undren hos Nina Odgaard, tillidsrepræsentant for fængselsbetjentene i Jyderup Fængsel, at en mand, der angiveligt er testet positiv for covid-19, tirsdag er blevet indsat til afsoning af en dom.

Fagforeningen Fængselsforbundets fagblad, Fængselsfunktionæren, skriver i en netartikel tirsdag, at den pågældende mand har ventet i et år på at afsone sin dom.

- Han ringede til os i sidste uge for at fortælle, at han skulle afsone fra den 18. august (i dag, tirsdag, red.), men at han er coronasmittet og har dokumentation på det, siger Nina Odgaard til Fængselsfunktionæren.

- Afsoneren blev løsladt fra varetægt for et år siden til senere afsoning, så han kommer fra fri fod. Jeg forstår ikke, hvorfor man så ikke af sikkerhedsmæssige årsager skubber afsoningen to uger, tilføjer tillidsrepræsentanten i artiklen.

Nina Odgaard oplyser tirsdag til sn.dk, at den pågældende mand er mødt op til afsoning, og nu befinder sig i Jyderup Fængsel.

- Det virker meningsløst, at Kriminalforsorgen ikke har udsat afsoningen. Vi er hidtil sluppet for at få smitte ind i fængslerne, men nu tager man så en chance her, hvor man ved, at der er en positiv test, siger Nina Odgaard til sn.dk.

Hun mener, at det både er et problem i forhold til den indsatte selv og til personalet i fængslet.

- Nu skal han sidde alene i en celle uden at have kontakt med andre indsatte. Og når han skal på gårdtur to gange om dagen, foregår det i et bur, der normalt bruges til indsatte, som har fået en straf på grund af dårlig opførsel. Det giver ingen mening at byde ham det, når han ikke har gjort noget. Man skal ikke straffes for at være syg, siger Nina Odgaard.

På den anden side er der hensynet til kollegernes sundhed.

- De skal selvfølgelig tage de nødvendige forholdsregler med viserer og anden beskyttelse. Men det virker helt unødvendigt, at man løber den risiko for at få smitte ind i fængslet, lyder det fra tillidsrepræsentanten i Jyderup Fængsel.

Ifølge Fængselsfunktionæren vil Kriminalforsorgen ikke udtale sig om den konkrete sag, men sikkerhedschef Lars Rau Brysting oplyser til fagbladet, at der er mulighed for at udsætte strafudståelsen, hvis man på forhånd ved, at en afsoner er smittet med corona.

- Såfremt en domfældt møder til afsoning og udviser tegn på at være smittet med corona, herunder fremviser en positiv test, skal den domfældte isoleres ved, at retten til fællesskab afskæres, og personalekontakt og adgang til fællesfaciliteter vil blive begrænset. Pågældende vil herefter først få fællesskab, når der ikke er smitterisiko, siger Lars Rau Brysting til fagbladet Fængselsfunktionæren.