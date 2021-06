Se billedserie Byggeriet af ny indgangsbygning og ombygningen af de eksisterende faciliteter sætter i øjeblikket sit præg på Jyderup Fængsel. Ifølge institutionschef Ole Hansen skrider byggeriet planmæssigt frem og ventes færdigt til september. Foto: Foto: Jyderup Fængsel

Fængsel kun til kvinder: Byggeri skrider fremad

Holbæk - 03. juni 2021 kl. 10:48 Af Morten D. Christensen

De er i sagens natur vant til indhegning i Jyderup Fængsel, men i øjeblikket er der ekstra mange hegn og afskærmninger omkring fængslet på Søbæksparken.

Efter at have været et af landets åbne statsfængsler siden indvielsen i 1988, er Jyderup Fængsel på vej til at få en om ikke helt anden funktion, så i hvert fald et noget anderledes klientel.

Jyderup Fængsel skal nemlig omdannes til Danmarks første og indtil videre eneste fængsel kun for kvindelige indsatte.

Det aftalte et flertal i Folketinget i 2017, og her tre et halvt år senere er arbejdet med at omdanne fængslet til Jyderup Kvindefængsel i fuld gang. Derfor de ekstra hegn i området.

- Vi er godt i gang med byggeriet, og det går efter planen. Vi forventer at være klar i slutningen af september, siger Ole Hansen, institutionschef for Jyderup Fængsel.

Hybrid-fængsel Byggeprocessen handler dels om at ombygge nuværende faciliteter og dels om et helt nyt byggeri ved indgangen, hvor der blandt andet skal være hovedvagt og besøgslokaler.

Der skal også laves nye sikkerhedsforanstaltninger. Med omdannelsen går fængslet fra at være et åbent fængsel til et såkaldt hybridfængsel, hvor der vil være en lukket afdeling med 40 pladser, en åben med plads til 45 indsatte og endelig 58 pladser i en arrestafdeling.

Altså bliver der i alt plads til 143 indsatte i Jyderup Kvindefængsel mod hidtil 162.

Fængslet fungerer i hele byggeperioden, som begyndte i september sidste år.

I takt med, at byggeriet bliver færdigt, rykker Kriminalforsorgen kvindelige indsatte fra andre fængsler rundt omkring i landet ind i Jyderup Fængsel.

- Der er på nuværende tidspunkt flyttet en afdeling fra Horserød Fængsel med 15-20 kvindelige indsatte hertil. Men det store ryk kommer først til september, når byggeriet er ved vejs ende, siger Ole Hansen, der ser frem til september.

- Vi glæder os først og fremmest til at blive helt klar og kaste os ind i den opgave, det handler om. Det er første gang, man herhjemme laver et fængsel udelukkende til kvinder, så det er selvfølgelig en stor ting og en national opgave, da vi også er det eneste kvindefængsel, konstaterer institutionschef Ole Hansen og tilføjer, at man blandt andet trækker på erfaringer fra Norge og Sverige, hvor man allerede har kvindefængsler.

