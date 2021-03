Fængelsfange amok: Overfaldt fire ansatte

En indsat i fængslet i Jyderup gik torsdag amok, da personalet forsøgte at undersøge hans celle. Det gik ud over tre fængselsbetjente og en værkmester.

Ifølge formanden for fængselsforbundet, Bo Yde Sørensen, er flere kommet til skade. Medarbejderne er blandt andet blevet ramt i hoved og på bryst.

Alle fire er kørt på skadestuen.

Bo Yde Sørensen er chokeret over episoden, men peger samtidig på, at det desværre er en konsekvens af den ringe bemanding i de åbne fængsler i Kriminalforsorgen.

"De åbne fængsler er indrettet og normeret efter en helt anden type indsatte end dem, vi ser i dag. Mange af dem hører hjemme i lukkede fængsler. Det er et stort problem, der desværre går ud over vores kollegaers sikkerhed. Jeg sender tanker til mine fire kollegaer og er trist over, at vi allerede igen kan fortælle om en sådan hændelse. Det er kun tre dage siden, vi kunne berette om et andet overfald," siger han.