Fællesskabspuljen giver varme i varmestue

Frem til april er der varm mad, kaffe, hjælp og omsorg i varmestuen. Med penge fra puljen til frivilligt socialt arbejde kan Kirkens Korshær holde døren åben for de mest udsatte borgere. - Vi har aldrig før lukket på grund af økonomien. Men vi er afhængige af indtægten fra genbrugsbutikker, og når de er lukket, bløder vi og Kirkens Korshær. Lige nu er der ekstra brug for varmestuer, og jeg og brugerne er glade for hjælpen fra Holbæk Kommune, siger Rasmus Hansen, leder af Kirkens Korshær Holbæk.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her