Se billedserie Thorkild Maaetoft fra Søndersted hjælper med at scanne fotografier og aviser ind i Museum Vestsjællands digitale system. I øjeblikket er han i gang med at registrere museets samling af aviser fra besættelsestiden. Foto: Mie Neel

Fællesskabet trækker de frivillige til

Holbæk - 06. august 2021 kl. 14:44 Af Palle Mogensen Kontakt redaktionen

De frivillige på Museum Vestsjælland i Holbæk har mange forskellige funktioner.

Lige fra praktiske opgaver som at sætte stole op til registrering af museumsgenstandene.

Sn.dk har talt med to af dem.

Den ene er Thorkild Maaetoft, Søndersted. Han blev frivillig på museet for tre år siden og hjælper med at scanne fotografier og tekster ind i forbindelse med digitaliseringen af museets samlinger.

Digitaliseringen er en vigtig del af museets arbejde, fordi informationerne på den måde bliver nemmere at dele og søge i.

Der skal således på sigt oprettes et nationalt arkiv, hvor alle genstande på landets museer er registrerede.

Thorkild Maaetoft er glad for at kunne bidrage til arbejdet med at gemme til eftertiden, men hans grund til at melde sig som frivillig er egentlig mere selvisk.

- Jeg gik på pension som 67-årig efter 40 år i it-brancen som sælger. Jeg bor ude på landet og har egentlig nok at lave på mit landsted, men jeg ville gerne ud og møde nogle andre, fortæller han.

Thorkild Maaetoft er den eneste i sit »lav«, men får lejlighed til at møde både andre frivillige og de ansatte, når han bruger nogle timer om ugen på museet.

I øjeblikket er han i gang med at registrere de aviser, som museet har liggende.

- Det er primært fra tiden omkring besættelsen. Jeg finder ud af, hvad vi har liggende, og så noterer jeg det i systemet sammen med et par ord om, hvad de vigtigste historier i avisen er, fortæller Thorkild Maaetoft.

Styr på tekstilerne En anden af museets frivillige er Kirsten Emyland, Holbæk. Hun er tidligere lærer og har blandt andet undervist i håndarbejde og dragtsyning.

Hun er med i museets tekstillav, der holder til i Borchs Håndgerningsskole på museet.

Det er det lille hvide hus med meget skæve vinduer og døre.

- Jeg begyndte som frivillig i 2014, hvor jeg de første år deltog på håndarbejdscafeerne. På et tidspunkt blev jeg opfordret til at komme med i lavet, og det sagde jeg ja til og har ikke fortrudt, fortæller Kirsten Emyland.

Hun mødes en gang om ugen med fire andre i lavet, og så kigger de på nogle af de tekstiler, som museet har fået doneret.

Lavet er gået i gang med at registrere museets studiesamling af tekstiler.

Det vil sige en samling af beklædningsgenstande og lignende, som ikke er en del den permanente udstilling.

Der kan godt ligge flere eksemplarer af det samme beklædningstykke i kasser rundt omkring.

Og nu er tekstillavet gået i gang med at registrere de forskellige stykker tøj og lægge dem ind i systemet.

- Vi har fået et stort ønske opfyldt og har fået en computer, så vi ikke længere skal skrive i hånden. Det er en stor hjælp, fortæller Kirsten Emyland.

Hun synes, at det er fint at være med til at give museet en hjælpende hånd. Også med ting, som andre undrer sig over.

- Det kan godt være, at nogle synes, at det er lidt underligt, at tøj fra nutiden skal på museum. Men vi gemmer jo til fremtiden. Så om 100 år kan det være meget relevant at vide, hvordan man gik klædt i dag, fortæller hun.