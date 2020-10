Se billedserie Orø Fællesjord blev stiftet i foråret og i bestyrelsen sidder blandt andre Cathrine Dolleris (t.v.) og Anna Agger. Foto: Thomas Olsen

Fælleslandbrug har investor på plads, men mangler jorden

Holbæk - 28. oktober 2020 kl. 05:58 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen

Efter planen skulle foreningen Orø Fællesjord, der arbejder for at skabe et fællesdrevet såkaldt skovlandbrug efter bæredygtige principper på Orø, på torsdag i næste uge have holdt et informationsmøde for alle interesserede.

Men med det aktuelle forsamlingsforbud for grupper på mere end 10 personer er det fysiske møde aflyst, oplyser Anna Agger, bestyrelsesmedlem i Orø Fællesjord.

Det betyder dog ikke, at foreningen ikke gerne vil i kontakt med både orøboere og alle andre, der på en eller anden måde kunne tænke sig at være med i skabelsen af et landbrug baseret på permakultur.

Anna Agger fortæller, at Orø Fællesjord har fundet en investor, som vil hjælpe med et lån, der skal rejse penge til køb af et jordareal på Orø. Foreningen vil dog endnu ikke offentliggøre hvem investoren er.

- Men vi vil også meget gerne stadig have nye medlemmer og folk, der vil bidrage til projektet, for eksempel ved at plante træer og hjælpe med at passe dem, siger Anna Agger.

Orø Fællesjord er også meget specifikt interesseret i at få skabt kontakt til en grøntsagsavler, som vil være interesseret i at forpagte sig ind på jorden. Foreningen vil bistå med at finde de faciliteter, der skal bruges.

Og lige nu er hele forudsætningen for hele projektet - selve jordarealet - ikke helt på plads.

- Vi havde klig på et areal med en tilhørende gård, men den blev købt for næsen af os. Nu kigger vi på jord uden bygninger, og så må vi finde ud af at bygge noget eller starte med at bruge bygninger andre steder på øen. Vi er meget fokuseret på at finde jord, og så bruge tre måneder på at skaffe den nødvendige funding, siger Anna Agger.