Det skal være trygt at gå ind ad døren til biblioteket i Jyderup. Men nogle borgere og brugere er utrygge ved især en gruppe unge, der »har besat« biblioteket i selvbetjeningstiden. Det skal stoppes, og borgerne er inviteret til dialogmøde om mulige løsninger. Uden kan det ende med, at den udvidede, selvbetjente åbningstid forsvinder. Foto: Jakob Erhard Pedersen

Fælles indsats for at stoppe misbrug af bibliotek

Det skal være trygt at komme på biblioteket i Jyderup, men et par gruppers adfærd i selvbetjeningstiden har gjort nogle borgere utrygge. De bruger biblioteket som værested og varmestue. Det misbrug af biblioteket skal stoppes. I første omgang med dialog, derfor inviterer biblioteket og kommunens ssp'er brugere og borgere til møde om en fælles indsats og løsning.

Borgere og brugere inviteres til dialogmøde om løsning på især unges opførsel. For uden løsning kan fortsat uro og hærværk ende med stop for bog-selvbetjening.

