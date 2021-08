Se billedserie Nicolai Nielsen er på barsel med sin otte måneder gamle søn, Oskar. Foto: Karina Hansen

Send til din ven. X Artiklen: Fædre og børn har fået egen legestue Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fædre og børn har fået egen legestue

Holbæk - 11. august 2021 kl. 13:30 Af Karina Hansen Kontakt redaktionen

I går klokken 11 slog Holbæk Bibliotek for første gang dørene op for »Fars Legestue«. Her kan egnens fædre med børn i alderen nul til fem år mødes til hyggelige stunder med deres børn og hinanden.

Legestuen er et initiativ fra projektet »Far for livet«, som arbejder for at skabe stærke relationer mellem far og barn.

Børnebibliotekar Amalie Worch fortæller, at flere og flere mænd med små børn besøger biblioteket, hvor der ud over bøger også findes en del legetøj.

Derfor glæder hun sig også over, at der nu er skabt nogle rammer, hvor mændene kan mødes og tale om det at være far, eller bare hygge sig over en kop kaffe.

- Vi håber på, at vi kan være med til at skabe et fællesskab og nogle relationer. Det er jo heller ikke sikkert, at alle mændene kender andre fædre, fortæller Amalie Worch.

Kristian Andersen sidder på gulvet og leger med sin 10 måneder gamle søn, Viggo. Lige nu har Kristian Andersen barselsorlov i tre måneder, og han fortæller, at han formentlig kommer til at passe Viggo hjemme i et år. Derfor er han også glad for, at der er startet en legestue for fædre.

- Det er en meget fin måde at danne et netværk, hvor Viggo også kan møde andre små børn. Vi går også til babysvømning, så det er et godt supplement, siger Kristian Andersen om legestuen.

Midt i rummet ligger en kæmpe legemåtte, som er samlet af brikker i klare turkis, blå og røde farver.

På gulvet ved siden af måtten har Nicolai Nielsen travlt med at holde styr på sin otte måneder gamle søn, Oskar, som kravler nysgerrigt omkring.

Nicolai Nielsen har barselsorlov indtil midten af oktober.

Han fortæller, at han er glad for at have muligheden for at tage fri fra arbejde, så han kan være sammen med sin søn. Men det er stadig rart at komme lidt ud.

- Jeg synes, det er fedt med en legestue. Jeg havde håbet på, at noget ville dukke op, siger Nicolai Nielsen, som har fundet »Fars Legestue« via et opslag på Facebook.

For enden af den farvestrålende måtte har Lilli Arleth sat sig på knæ, så hun er klar til at hilse på den nysgerrige Oskar, som kravler over til hende med fuld fart.

Oskar ser sig hurtigt tilbage for at sikre sig, at hans far stadig er der, og kravler derefter frygtløst over til Lilli Arleth, som hjælper den lille dreng op at stå på de usikre ben.

Det er ikke uvant for Lilli Arleth at give en hjælpende hånd, når der er brug for det.

Hun arbejder nemlig som frivillig i foreningen Home­start, som giver familier med børn i alderen nul til fem år praktisk hjælp og støtte i to timer om ugen.

Det er eksempelvis familier, som har fået tvillinger, eller som er ramt af sygdom eller tab, forklarer Lilli Arleth.

- Men alle, som har brug for det, kan få hjælp, understreger Bente Jørgensen, som også er frivillig hos Home­start.

Lilli Arleth og Bente Jørgensen er med som hjælpere til »Fars Legestue«, så fædrene kan slappe af og hygge sig med hinanden og deres børn i gode, afslappede rammer.

Derudover er der frivillige til stede fra Mødrehjælpen, og når sygeplejerskestrejken er overstået, vil der også være en sygeplejerske til stede i en halv time hver tirsdag, så fædrene kan få svar på de sundhedsfaglige spørgsmål, der dukker op i hverdagen.

På bordet ved siden af de fyldte kaffekander ligger to stakke hæfter. Den ene stak består af malebøger, som børnene kan more sig med. I den anden stak ligger hæfter med anbefalinger af bøger til mænd. På forsiden af hæftet er en mand med fuldskæg i gang med at drikke af et krus, som også er udstyret med et skæg. Det er tydeligt, at legestuen er indrettet til mænd.

Du kan komme til legestue på Holbæk Bibliotek hver tirsdag klokken 11-13.