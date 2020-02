Naturskolens hjorte er på vej væk. Og så bliver der måske comeback til kvæget her, som for år tilbage holdt til i indhegningen mellem naturskolen og Alléparken/Knudskovparken.

Facit: En ny naturskole uden hjorte

Men da deres forslag var stemt ned, bakkede et massivt flertal - kun én stemte imod - op om den redningsplan, som borgmester Christina Krzyrosiak Hansen (S) præsenterede for knap to uger siden.

Med Liberal Alliance som bannerfører og støtte fra Venstre forsøgte et mindretal i Holbæk Kommunalbestyrelse i aftes at redde hjortene på Holbæk Naturskole.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her