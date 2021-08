Der lægges op til at vedtage en lokalplan, der vil omfatte tre kolonihaveforeninger i Holbæk, blandt andet Fælledparken H/F på Samsøvej (billedet). Lokalplanen vil tillade en forøgelse af bebyggelsesprocenten fra 10 til 15. Foto: Thomas Olsen

Får lov at bygge lidt mere i kolonihaver

Holbæk - 18. august 2021 kl. 18:13 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen

Et forslag til en lokalplan for tre kolonihave­områder i Holbæk by kan snart ventes udarbejdet. Lokalplanen vil blandt andet hæve den tilladte bebyggelsesprocent fra 10 til 15.

Foreløbig har Holbæk Kommunes klima- og miljøudvalg indstillet, at der sættes gang i arbejdet med en lokalplan. Via økonomiudvalget skal det endeligt besluttes i kommunalbestyrelsen.

Holbæk Kommune er grundejer i de tre haveforeninger. Det er Fælledparken H/F på Samsøvej, Haveforeningen Møllevangen og Haveforeningen af 1912, der ligger ved Strandmøllevej. Det er Kolonihaveforbundet, der har ønsket en højere bebyggelsesprocent.

I øjeblikket er koloni­haverne ikke omfattet af en lokalplan. Når det er tilfældet, skal der byggesagsbehandles i kolonihaverne. Efter at der er vedtaget en lokalplan, kan byggesagsbehandlingen undgås, og dermed spares der tid hos både kolonihavernes medlemmer og kommunens byggesagsafdeling.

Gennemsnittet ligger højt I maj 2020 blev der vedtaget en lignende lokalplan for kolonihaverne Grandløseparken og Rørvangsparken i Holbæk. Her blev bebyggelsesprocenten også hævet fra 10 til 15 procent. Det skete i høj grad også for at lovliggøre de faktiske forhold, da der i en del kolonihaver var byggerier med en højere bebyggelsesprocent.

Da der i dag ikke er nogen lokalplan for de tre kolonihaveforeninger, er det lejekontrakter mellem Holbæk Kommune og Kolonihaveforbundet, der regulerer forholdene.

Bestemmelserne tages med i den kommende lokalplan.

Det handler for eksempel om, at bebyggelsen ikke må anvendes til helårsbeboelse, og at husdyrhold ikke er tilladt.

Der må heller ikke udøves nogen form for erhvervsvirksomhed i kolonihaverne. Det er også tilfældet i de tre kolonihaveforeninger, hvor der nu er en lokalplan på vej. Kommunens administration har undersøgt forholdene. Fælledparken H/F, der har 65 havelodder, har de enkelte lodder en bebyggelses­procent mellem 3 og 30, og gennemsnittet er 14.

I Haveforeningen af 1912 med 22 havelodder er gennemsnittet 15, med en spredning fra 7 til 25 procent.

I Mølleparken er der en gennemsnitlig bebyggelsesprocent på 12. Spredningen går fra 7 til 25 procent.

Fire ugers høring, uden borgermøde Ud over fastlægge bebyggelsesprocenten til 15 nævnes det, at det eventuelt kan blive med et maksimalt bebygget areal på 45 kvadratmeter. Der lægges op til, at bebyggelsen maksimalt må være fem meter høj, og den skal fremstå med træfacader.

Når der er udarbejdet et forslag, lægges der op til, at det videre arbejde delegeres til administrativ behandling, og at høringsperioden bliver på fire uger, uden borgermøde.

Men hvad med de havelodder, hvor bebyggelsesprocenten nu er over 15?

- Det er ikke de første kolonihaver, vi har fat i. Vi prøver at finde en gylden middelvej. Men der er ingen tvivl om, at de skal søge om godkendelse. Og der er nok nogle, der kommer til at tilpasse deres byggeri, siger John Harpøth (DF), der er formand for klima- og miljøudvalget.