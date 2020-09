To lokale bordtennisklubber inviterer folk over 60 år til åbent hus. Arkivfoto.

Få sved på panden med bordtennis

Mandag den 7. september og onsdag den 9. september inviterer henholdsvis Holbæk Bordtennisklub og Tølløse Bordtennisklub alle over 60 år til at komme til åbent hus.

Begge klubber tilbyder fremover 'BAT 60+' til lokale seniorer uanset niveau og tidligere erfaringer med idrætten. Træningen er en del af et initiativ fra DGI Bordtennis og BordtennisDanmark og er tilpasset målgruppens livsstil med plads til hyggeligt samvær før, under og efter træningen.

- Bordtennis træner både reaktionsevne, balance og muskler. Sporten er derfor en velegnet mulighed for at få motioneret både fysikken og det mentale, når man har passeret de 60 år, og kroppen måske ikke længere kan holde til de mere fysisk betonede idrætter, udtaler Gert Jørgensen fra DGI Bordtennis.

Bordtennisspillere over 60 år har de senere år strømmet til de danske klubber, hvor 60 procent flere er kommet til bare de seneste to år. Tendensen forventes at fortsætte de kommende år.