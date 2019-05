Thomas Waagø besøger Nyt Syn torsdag den 9. maj. Pr-foto

Send til din ven. X Artiklen: Få sundhedstjekket øjnene Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Få sundhedstjekket øjnene

Holbæk - 06. maj 2019 kl. 21:57 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Synsekspert Thomas Waagø besøger Nyt Syn i Jyderup og tilbyder kunderne at få sundhedstjekket øjnene.

- Synseksperten kommer her i butikken og tjekker øjnenes sundhedstilstand. Det gør han både for at oplyse - og henvise dem, der har grund til at opsøge en øjenlæge, men også for at berolige de kunder, hvis synsforandring er en naturlig del af at blive 40 +, så de ikke går unødigt i panik og opsøger en øjenlæge, forklarer Ditte Huus, der selv er optometrist og svagsynsekspert.

Hun fortæller at øjenlægernes ventelister er lange og at optikerbranchens tiltag med at få eksperter i butikkerne, billiges af øjenlægerne, som dermed kan koncentrere sig om de patienter, der har en behandlingkrævende øjensygdom.

- Det er kort sagt for at opdage de første tegn på øjensygdommene, så vi sikrer at de rigtige kommer til øjenlægen. Og, selvfølgelig for at tjekke om kundernes øjne er sunde og raske i al almindelighed, tilføjer hun.

Sundhedstjekket foregår torsdag den 9. maj i tidsrummet klokken 10.00-17.00 på adressen H.P Folkmannsvej 2 i Jyderup.

Testen er gratis og går ud på at der tages et digitalt billede af nethinden, samtidig med at der laves en elektronisk synsprøve via 1500 punkter i øjet. Udfra resultatet, kan man så vejlede om, hvilken synsløsning der er den bedste til den enkelte kunde. Tidsbestilling vil være tilrådeligt, så kunderne og synsekspertens tid kan bruges bedst muligt, når han besøger Nyt Syn.